Profesorul universitar doctor Vasile Miftode, profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a murit la 89 de ani.

Profesorul universitar doctor Vasile Miftode, profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a murit marți, 17 noiembrie, anunță Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al UAIC, printr-o postare publicată pe Facebook.

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Prof. univ. dr. Vasile Miftode avea 89 de ani și a fost una din personalitățile importante ale sociologiei și asistenței sociale din țara noastră.

„Profesorul Vasile Miftode a avut un rol esențial în reconstrucția sociologiei ieșene”

„Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la Prof. univ. dr. Vasile Miftode, profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, personalitate marcantă a sociologiei și asistenței sociale ieșene și românești.

Profesorul Vasile Miftode a avut un rol esențial în reconstrucția sociologiei ieșene, în dezvoltarea specializărilor Sociologie și Asistență Socială și în formarea colectivului academic al actualului Departament de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane.

Moștenirea sa continuă prin generațiile de studenți pe care le-a format, prin colegii pe care i-a îndrumat și prin comunitatea academică la a cărei dezvoltare a contribuit cu devotament. Rămâne în amintirea noastră profesorul care a știut să vadă potențialul celor aflați la început de drum, să le acorde încredere și să le călăuzească pașii. Pentru mulți dintre noi, întâlnirea cu domnia sa a fost hotărâtoare.

Îi vom păstra vie amintirea, cu afecțiune, respect și profundă recunoștință”, a transmis Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Când va fi înmormântat prof. univ. dr. Vasile Miftode

Conform sursei citate, cei care vor să îi aducă un ultim omagiu profesorului o pot face începând de miercuri, 18 noiembrie, la Biserica „Sfinții 40 de Mucenici” din Iași.

„Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 20 noiembrie, la ora 11:00, la aceeași biserică, urmată de înmormântarea la Cimitirul „Eternitatea” din Iași. Suntem alături de familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a precizat sursa citată.

Prof. univ. dr. Vasile Miftode a susținut cursuri de sociologie după anul 1965 când disciplina sociologie a fost reintrodusă în universitățile din România.

În 1990, acesta a dezvoltat specializarea de licență în sociologie, iar în 1991 a dezvoltat specializarea de licență în asistență socială.

Vasile Miftode a slujit cu devotament sociologia ieșeană ca profesor titular și șef de catedră până în anul 2007, iar apoi în calitate de profesor emerit. Lui i se datorează și formarea Departamentului de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ca un colectiv de specialiști pe arii de competență recunoscute în domeniile sociologiei, asistenței sociale și resurselor umane.

Foto: Facebook Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al UAIC