Grand Theft Auto VI s-a lansat oficial în Noua Zeelandă și în Australia. În următoarele trei ore se va lansa în țările asiatice (Japonia, Hong Kong și Coreea de Sud). În seara zilei de 18 noiembrie, jucătorii din România vor putea porni jocul.

Sunt jucători din România care joacă în acest moment cel mai așteptat joc din ultimii 10 ani.

Cei care dețin consolele Xbox Series X și S n-au făcut decât să-și schimbe localizarea pentru a putea juca jocul la momentul lansării oficiale în Noua Zeelandă.

În cazul deținătorilor de PlayStation 5, trebuie deschis cont pe Noua Zeelandă și comandat jocul numai din magazinul țării respective.

Astfel, jucătorii români vor putea să se joace Grand Theft Auto VI înainte de ora lansării oficiale din România.

Grand Theft Auto urmează să se lanseze în 16 ore și în Statele Unite ale Americii.

În România, jocul va fi lansat oficial în 9 ore și 30 de minute.

Sursa Foto: Rockstar Games