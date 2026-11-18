România continuă să fie fruntașa Uniunii Europene la capitolul inflație. Nu ca un exemplu de urmat, ci ca țara care înregistrează, de mai bine de un an și jumătate, cea mai mare rată anuală a inflației dintre toate statele membre. Conform datelor publicate miercuri, 18 noiembrie, de reprezentanții Eurostat, românii s-au confruntat, în luna octombrie, cu o rată anuală a inflației de 7%, în timp ce podiumul este completat de Lituania, cu 6,1% și de Bulgaria, cu 5,9%. Ultima dată când România nu avea statutul de lider în clasamentul celor mai mari rate ale inflației a fost în luna februarie din anul 2025, atunci când prim-ministru era Marcel Ciolacu. La acea vreme, Ungaria era „liderul” UE, cu o rată de 5,7%, iar România se situa la borna de 5,2%.

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Ce țări din UE înregistrează cele mai mici rate a inflației în

Datele publicate de reprezentanții Eurostat indică faptul că, la nivelul UE și al zonei euro, rata medie anuală a inflației este de 4%. În luna septembrie, media era de 3,8% și a crescut cu 0,2%, drept urmare a creșterilor înregistrate în nu mai puțin de 16 state membre.

România continuă să fie fruntașa blocului comunitar, însă, la polul opus, se află Suedia, cu o rată anuală inflației de doar 0,6%, urmată de Cehia și Danemarca, ambele cu câte 2,1%, respectiv de Malta, cu 2,3%.

În apropierea zonei apropiate de media Uniunii Europene, se află state precum Slovenia, cu 3,8%, Portugalia, cu 3,9%, sau Irlanda, cu 4,2%.

INS: Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în septembrie 2026. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin

Potrivit datelor publicate joi, 12 noiembrie, de reprezentanții Institutului Naţional de Statistică (INS), salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026, în creștere cu 5% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, rata anuală a inflației a urcat la 6,9% în octombrie, pentru a doua lună consecutivă.

Astfel, deși salariul mediu net a crescut, majorarea nu a fost suficientă pentru a compensa creșterea prețurilor. Indicele câștigului salarial real a fost de 98,5% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a salariului mediu net a scăzut cu 1,5%.

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