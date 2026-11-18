Premierul Luca Niculescu a stabilit noi atribuții pentru vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, care va asigura coordonarea funcțională a 12 ministere și structuri guvernamentale și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministere. Decizia nr. 463 a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește rolul vicepremierului în coordonarea activității guvernamentale.

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Potrivit documentului, Marian Neacșu va aviza proiectele de acte normative care au implicații bugetare, indiferent de ministerul care le elaborează. Astfel, măsurile care presupun cheltuieli din fonduri publice vor trece și prin filtrul vicepremierului înainte de a ajunge în circuitul guvernamental.

Ce ministere intră în coordonarea lui Marian Neacșu

Decizia premierului îi atribuie lui Marian Neacșu coordonarea funcțională a mai multor ministere, printre care Transporturile, Justiția, Apărarea, Economia, Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile, Munca și Sănătatea, precum și a structurii responsabile de învățământul preuniversitar.

În afara acestei coordonări rămân ministerele Culturii, Educației, Energiei și Afacerilor Externe, precum și structura delegată pentru digitalizare.

Vicepremierul va coordona, de asemenea, instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care include Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria prim-ministrului și departamentele cu atribuții specifice.

O singură obligație explicită este prevăzută în decizie pentru Marian Neacșu, și anume informarea permanentă a premierului cu privire la modul în care își exercită atribuțiile.

Oana Țoiu reacționează: „PSD preia și practic rolul de șef al Guvernului”

Noile atribuții au provocat o reacție din partea Oanei Țoiu, care a criticat decizia într-o postare pe Facebook. Fosta ministră susține că măsura transferă către Marian Neacșu o parte importantă din puterea de decizie a premierului.

„De astăzi PSD preia și practic rolul de șef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacșu, cu anunț la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide”, a scris Oana Țoiu.

Aceasta afirmă că miniștrii nu își vor mai negocia direct cu premierul prioritățile și alocările bugetare pentru proiecte, investiții și resurse umane, ci vor trebui să obțină avizul vicepremierului.

„El va fi și cel care «informează premierul»”, a subliniat fosta ministră.

Oana Țoiu a interpretat noua împărțire a atribuțiilor drept o consolidare a influenței PSD în Executiv și a criticat diferența dintre ponderea electorală a partidului și puterea pe care susține că o va exercita în Guvern.

„Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor”, a mai afirmat aceasta.

Ce prevede, de fapt, decizia premierului

Documentul publicat în Monitorul Oficial îi acordă lui Marian Neacșu atribuții de coordonare funcțională și de avizare a proiectelor cu impact bugetar. Textul nu îl desemnează pe vicepremier drept șef al Guvernului și nici nu transferă formal toate atribuțiile constituționale ale prim-ministrului, așa cum insinuează Oana Țoiu în postarea sa.

Luca Niculescu rămâne premierul care conduce ședințele Guvernului și exercită atribuțiile stabilite de Constituție și de Codul administrativ. În schimb, prin această decizie, Marian Neacșu primește un rol extins în coordonarea ministerelor și în circuitul proiectelor care presupun cheltuieli bugetare.

Prin urmare, afirmația Oanei Țoiu potrivit căreia PSD ar prelua „100% din deciziile din Guvern” reprezintă doar interpretarea sa politică asupra noii organizări aprobate de Luca Niculescu.