PNL Călăraşi a primit, miercuri, demisia unuia dintre cei mai vechi membri ai partidului. Fostul deputat Florian Emil Dumitru, în legislatura 2020-2024, este specialist în domeniul agricol şi a deţinut în mai multe mandate funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii.

După 26 de ani ca membru activ în cadrul partidului, acesta a decis să renunţe la calitatea sa de membru al partidului din cauză că „modul în care sunt promovate valorile şi principiile liberale la nivelul filialei judeţene nu se aliniază cu principiile mele personale.”

De pe 9 noiembrie 2026, George Cătălin Şerban a fost numit de Ilie Bolojan liderul filialei din Călăraşi, în locul lui Ciprian Pandea.

Florian Emilian Dumitru deţinea şi funcţia de vicepreşedinte al filialei PNL Călăraşi.

De numele fostului deputat liberal se numără mai multe proiecte legislative de anvergură, transformate în legi, precum: