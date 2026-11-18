Invitat la emisiunea „Subiectul zilei”, cu Răzvan Dumitrescu, jurnalistul Robert Turcescu vine cu detalii din culisele cazului Călin Georgescu. Aflăm măsura preventivă pe durata judecății a fostului candidat la prezidențiale? Ce dezvăluie imaginile apărute din casa lui? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Bolojan, în centrul scandalului SPP. Ce explicații a oferit premierul?

Cine câștigă și cine pierde din comasarea localităților? Cât de mult vor economisi românii din comasarea primăriilor?

Donald Trump și Vladimir Putin sunt în vizită la Xi Jinping. Ce discută liderii? Surpriza neplăcută pregătită României.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.