Verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va face, de regulă, electronic, potrivit unui proiect adoptat miercuri, 18 noiembrie, de Camera Deputaților. Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverințe de la casele de asigurări, decât în cazuri excepționale. Vezi informațiile mai jos.

Proiectul aduce modificări Legii 95/2006 privind reforma în sănătate. Calitatea de asigurat va putea fi dovedită prin cardul de sănătate sau prin verificarea electronică, iar adeverința emisă de casa de asigurări va fi necesară doar în situații excepționale. Verificarea se va face prin platforma informatică a asigurărilor de sănătate și instrumentele electronice puse la dispoziție de CNAS. Procedura va putea fi realizată de furnizorii de servicii medicale și medicamente, casele de asigurări și instituțiile publice abilitate.

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Ce va conține documentul

Documentul emis după verificare va include data și ora, un identificator unic, rezultatul și entitatea care a făcut verificarea, fără informații despre sănătatea pacientului. Furnizorii aflați în contract cu casele de asigurări vor fi obligați să folosească instrumentele electronice puse la dispoziție de CNAS.

Adeverințele de asigurat nu vor mai putea fi solicitate dacă statutul pacientului poate fi verificat electronic. Excepție fac persoanele care refuză cardul din motive religioase sau de conștiință și cazurile în care verificarea online nu este posibilă din cauza unor probleme tehnice ori a lipsei datelor.

USR precizează că legea nu elimină cardul de sănătate. De altfel, nu schimbă regulile de validare sau decontare a serviciilor medicale. Măsura vizează doar renunțarea la adeverințele pe hârtie, când datele pot fi verificate electronic. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional.

Ce se întâmplă atunci când verificarea electronică nu este posibilă

În cazurile în care verificarea electronică nu este posibilă, inclusiv când persoana nu apare temporar în baza de date a CNAS, calitatea de asigurat va putea fi dovedită prin documentele prevăzute în normele metodologice. Regulile se aplică și angajaților nou-înregistrați, care pot beneficia de servicii medicale din pachetul de bază înainte ca angajatorul să depună declarația privind contribuțiile și evidența salariaților asigurați.

„Vrem să schimbăm un reflex birocratic vechi: să punem cetățeanul să aducă o hârtie pentru o informație pe care statul o poate verifica singur. Dacă sistemele CNAS pot confirma electronic calitatea de asigurat, pacientul nu trebuie trimis după adeverință. Nu eliminăm verificarea, nu schimbăm contribuțiile și nu eliminăm cardul de sănătate; eliminăm doar birocrația inutilă. Este o măsură simplă, dar importantă, prin care digitalizarea începe să se vadă concret în viața oamenilor: mai puține drumuri, mai puține hârtii și mai mult respect pentru timpul lor”, a spus senatorul USR Ciprian Rus, inițiator, potrivit unui comunicat de presă.

Adeverința de asigurat va fi cerută doar în cazuri excepționale, precum defecțiuni ale sistemelor informatice sau imposibilitatea identificării pacientului. Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune că digitalizarea trebuie să elimine drumurile inutile și obligația de a dovedi statutul de asigurat prin documente.

„Pusul pe drumuri este, încă, un sport național. E o practică bolnavă să îl obligi pe cel care cotizează pentru asigurarea de sănătate să-și demonstreze calitate de asigurat cu o hârtie, în loc ca sistemul electronic să vadă instant, pe baza CNP. Mă bucur că parlamentarii de la celelalte partide au înțeles că sistemul trebuie forțat – nu rugat – să se digitalizeze”, afirmă deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților, arată Agerpres.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ