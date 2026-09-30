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Dominic Fritz cere alegeri anticipate și dă vina pe PSD și AUR pentru criza politică. „Sunt mândru de echipa USR” / „De voi se sperie acest sistem”

Dominic Fritz cere alegeri anticipate și dă vina pe PSD și AUR pentru criza politică. „Sunt mândru de echipa USR” / „De voi se sperie acest sistem”
Dominic Fritz, liderul USR / Foto - Mediafax
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Președintele USR Dominic Fritz cere organizarea de alegeri anticipate, după ce Guvernul Mureșan a fost respins în Parlament și anunță că USR nu va susține un guvern PSD.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD.

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USR cere alegeri anticipate

Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă. Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor.

Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni.

Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniștrii USR au arătat că poți să te lupți cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi șantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanță și să faci România respectată în lume?

Fritz: „Vom refuza să girăm un nou guvern PSD”

Asta au respins astăzi PSD și aliații lor goi-gălăgioși de la AUR, alături de care vor să guverneze.

Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra.

După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?

Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare.

Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor”, este mesajul lui Dominic Fritz, președintele USR.

Guvernul Mureșan a picat miercuri. A obținut mai puține voturi decât Veștea.

182 de parlamentari au votat „pentru”, iar 15 „împotrivă”.

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