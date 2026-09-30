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Ipoteza lui Ion Cristoiu s-a adeverit: Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Ce spune scriitorul despre viitorul Executiv

Andrei Rosz
Ipoteza lui Ion Cristoiu s-a adeverit: Guvernul Mureșan a picat în Parlament. Ce spune scriitorul despre viitorul Executiv
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Ion Cristoiu anunța încă de seara trecută că Guvernul Mureșan o să pice astăzi în Parlament. Jurnalistul susține că va urma un guvern prezidențial, condus probabil de Alexandru Nazare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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Domnul Mureșan ar trebui să plece înapoi la Bruxelles în seara asta, că pierdem timp

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu anunța încă de seara trecută că Guvernul Mureșan va pica la votul Parlamentului. Acesta susține că declarația lui Nicușor Dan despre alegeri anticipate a întrecut orice limită. Dacă președintele este atât de vehement că nu vrea anticipate, adaugă jurnalistul, Mureșan ar trebui să plece cât mai repede la Bruxelles.

„Este clar că pică mâine guvernul și că ieșirea lui Nicușor Dan întrece orice regulă. Am analizat, nu era o conferință de presă hodoronc-tronc. A zis, în legătură cu alegerile anticipate, n-aveau nicio legătură cu Regina Maria, că oricum nu se pune problema anticipatelor. Domnul Mureșan ar trebui să plece înapoi la Bruxelles în seara asta, că pierdem timp.”, explică scriitorul. 

„Va urma un guvern de tehnocrați, sigur, în spate fiind PSD-ul”

Jurnalistul precizează că era nevoie să pice Guvernul Mureșan pentru ca președintele să își pună propriul guvern. Acesta menționează că cel mai probabil urmează un guvern care să fie condus de Alexandru Nazare.

„Era nevoie, după părerea mea, să cadă acest guvern al lor, al tefeliștilor. În acel moment, următorul care va fi propus va fi al președintelui. Probabil că următorul guvern va fi al lui Nazare, care nu știi dacă e PNL-ist, USR-ist, el e într-o zonă gri. Va fi un guvern de tehnocrați, sigur, în spate fiind PSD-ul. Dacă vrei să obții să treci un guvern pro-occidental de gen Grindeanu, că el e pro-occidental până în măduva oaselor, atunci trebuie să ai o parte din AUR.”, menționează Cristoiu. 

Guvernul Mureșan a picat în Parlament

Guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire. Respingerea Guvernului Mureșan prelungește criza politică începută în primăvara acestui an și îl pune din nou pe Nicușor Dan în situația de a găsi o soluție pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

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