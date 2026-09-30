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Irakul anunță încheierea misiunii coaliției internaționale conduse de SUA

Irakul anunță încheierea misiunii coaliției internaționale conduse de SUA
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Premierul irakian Ali al-Zaydi a anunțat încheierea misiunii coaliției internaționale conduse de SUA în Irak. El a declarat că retragerea forțelor străine marchează începutul unei „noi etape” pentru țară, dar nu înseamnă încheierea luptei împotriva terorismului. Declarația sa a fost preluată de agenția irakiană INA.

„Misiunea coaliției internaționale în Irak s-a încheiat cu o victorie, iar acum trebuie să îi păstrăm moștenirea. Începe o nouă etapă – etapa unui Irak suveran”, a declarat premierul..

Al-Zaydi a precizat că retragerea forțelor coaliției „nu înseamnă sfârșitul luptei împotriva terorismului”.

Pentagonul a confirmat, la rândul său, încheierea operațiunii „Inherent Resolve” în Irak.

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Istoricul Operațiunii „Inherent Resolve”: Cum s-a format coaliția anti-jihadistă în 2014”

Coaliția internațională condusă de SUA a fost formată în 2014 pentru a combate gruparea jihadistă Statul Islamic, care în acel an a ocupat teritorii importante din Irak.

Cu sprijinul coaliției, forțele guvernamentale irakiene au lansat în 2015 o operațiune militară pentru recucerirea teritoriilor controlate de grupare.

În decembrie 2017, premierul irakian de la acea vreme, Haidar al-Abadi, a anunțat înfrângerea militară a Statului Islamic în Irak.

Rezoluția Parlamentului din Bagdad: Etapele retragerii definitive a forțelor SUA

În ianuarie 2020, Parlamentul irakian a adoptat o rezoluție prin care solicita retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării.

Înaintea anunțului privind încheierea misiunii, armata irakiană declarase că nu va permite desfășurarea unor operațiuni militare împotriva altor state de pe teritoriul Irakului.

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