Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o scurtă declarație de presă la puțin timp după ce Guvernul Mureșan a picat la votul de învestire pe care l-a cerut Parlamentului, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Liderul social-democraților i-a înțepat din nou pe foștii colegi de Coaliție – Ilie Bolojan și Dominic Fritz, liderii PNL și USR – cărora le-a atribuit cele „10 zile pe care România le-a pierdut din cauza orgoliilor”. Mai mult, Grindeanu a afirmat că își dorește ca președintele Nicușor Dan să organizeze, în cel mai scurt timp, o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni și că partidul său susține „o alternativă la austeritatea de până acum”.

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„Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă” / „Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită”

„O să stăm și zilele viitoare de vorbă, pentru că eu cred că evenimentele vor impune acest ritm. Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau, de la bun început, că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist.

Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până când nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării.

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce urmează după ce și Guvernul Mureșan a picat la votul de învestire, la fel ca Guvernul Veștea

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan ar fi avut nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile pentru a fi învestit, adică majoritatea deputaților și senatorilor. Scenariul a fost aproape identic cu cel de acum trei luni, când liberalul Adrian Veștea a solicitat votul de încredere. La acea vreme, au fost exprimate, în total, 212 voturi, dintre care 189 favorabile, cu șapte mai multe decât cele obținute de Siegfried Mureșan.

Niciunul dintre cei doi premieri desemnați, până acum, de Nicușor Dan nu a reușit să convingă majoritatea parlamentară, scenariu care îi lasă președintelul calea deschisă spre dizolvarea Parlamentului și, implicit, spre alegeri anticipate.