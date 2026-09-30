USR, partid cu 8% în sondaje, cere alegeri anticipate, după eșecul guvernului Mureșan

Eșecul Guvernului Mureșan la votul de învestitură, de miercuri 30 septembrie, generează noi configurări de poziție pe scena politică, având în vedere că președintele Nicușor Dan are la dispoziție două opțiuni: desemnarea unui nou premier sau alegeri anticipate. Liderul USR, Dominic Fritz, cere dizolvarea Parlamentului, deși formațiunea sa are doar 8% din intenția de vot a românilor, potrivit ultimului sondaj Avangarde. Afirmațiile lui Fritz vin într-un moment de rău augur pentru acesta, având în vedere că tot azi trebuie să părăsească scaunul de primar al Timișoarei, după ce a fost declarat incompatibil de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Fritz transmite că nu va vota un guvern PSD și îi cere lui Nicușor Dan să declanșeze alegeri anticipate.

„Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra. După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?”, spune Fritz, într-o postare pe Facebook.

Fritz mizează pe „votul oamenilor” în scenariul alegerilor anticipate

Liderul USR se arată foarte încrezător, în contextul unor eventuale alegeri anticipate, și afirmă că se bazează pe „votul oamenilor”. Cu toate acestea, Dominic Fritz pare să ignore total că ultimul sondaj Avangarde, plasa AUR pe primul loc, urmat de PSD, iar USR figura abia pe locul 4, la o distanță mare de voturi.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor […] Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare. Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor” mai adaugă acesta.

Sondajele CURS și Avangarde: USR, preferat doar de 8% dintre români

Sondajul Avangarde, în ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, publicat pe 25 septembrie, arată că USR este cotat cu 8%.

Datele sondajului Avangarde sunt coroborate și de sondajul CURS, realizat pe 22 septembrie, care oferă rezultate similare, privind intenția de vot a românilor. Dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegeri parlamentare, partidul lui Fritz, USR, este creditat tot cu un procent de 8%.

Guvernul Mureșan a picat, criza se prelungește

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire. Respingerea Guvernului Mureșan prelungește criza politică începută în primăvara acestui an și îl pune din nou pe președintele Nicușor Dan în situația de a găsi o soluție pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.