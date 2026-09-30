Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc

Oana Gheorghiu a lansat săgeți asupra social- democraților despre care spune că după ce au dărâmat un guvern din care făceau parte, astăzi nu au acceptat „un cabinet de oameni integri”. Liberala declară că așteaptă noi consultări la Cotroceni și o decizie din partea lui Nicușor Dan. Gheorghiu subliniază că indiferent de ce va urma, „direcția pe care mi-am asumat-o alături de Ilie Bolojan nu se schimbă”.

„Criza declanșată de PSD asupra României continuă. La 150 de zile după ce au dărâmat guvernul din care ei înșiși făceau parte, PSD a refuzat astăzi să voteze guvernul

La moțiunea de cenzură, PSD a acuzat că problema guvernării e intransigența luiși s-a angajat că ar accepta orice altă propunere din partea PNL. Iată că propunerea a venit, în persoana unui profesionist excepțional, cu reputație ireproșabilă la nivel european. În ciuda unui program de guvernare reformator și a unui cabinet de oameni integri, PSD a refuzat din nou să accepte această soluție necesară pentru România. PSD a ales să așeze din nou interesele propriului partid deasupra intereselor țării”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook .

„Rămân alături de Ilie Bolojan”

Liberala îi învinovățește pe liderii PSD pentru blocajul politic al cărui impact, spune ea, este decontat de români. Gheorghiu precizează că va rămâne alături de Ilie Bolojan, indiferent de ce va urma.

„România nu își mai permite luxul jocului de poker al liderilor PSD. Fiecare zi de blocaj costă, iar impactul îl resimțim cu toții. Ne costă spitalele care așteaptă modernizare și pacienții care au nevoie de un sistem de sănătate de calitate. Ne costă autostrăzile și proiectele de infrastructură. Ne costă prețurile crescute la carburanți și la energie. În timp ce PSD își face calculele politice, criza guvernamentală ține România pe loc. Așteptăm acum noi consultări la Cotroceni și decizia președintelui Nicușor Dan. Indiferent ce urmează, direcția pe care mi-am asumat-o alături de Ilie Bolojan nu se schimbă„, a precizat Gheorghiu.