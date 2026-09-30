Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc

Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc

Oana Gheorghiu a identificat responsabilul pentru impasul politic: În timp ce PSD își face calcule, criza guvernamentală ține România pe loc
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Gheorghiu a lansat săgeți asupra social- democraților despre care spune că după ce au dărâmat un guvern din care făceau parte, astăzi nu au acceptat „un cabinet de oameni integri”. Liberala declară că așteaptă noi consultări la Cotroceni și o decizie din partea lui Nicușor Dan. Gheorghiu subliniază că indiferent de ce va urma, „direcția pe care mi-am asumat-o alături de Ilie Bolojan nu se schimbă”.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PSD a refuzat un cabinet de oameni integri”

Criza declanșată de PSD asupra României continuă. La 150 de zile după ce au dărâmat guvernul din care ei înșiși făceau parte, PSD a refuzat astăzi să voteze guvernul
La moțiunea de cenzură, PSD a acuzat că problema guvernării e intransigența lui Ilie Bolojan și s-a angajat că ar accepta orice altă propunere din partea PNL. Iată că propunerea a venit, în persoana unui profesionist excepțional, cu reputație ireproșabilă la nivel european. În ciuda unui program de guvernare reformator și a unui cabinet de oameni integri, PSD a refuzat din nou să accepte această soluție necesară pentru România. PSD a ales să așeze din nou interesele propriului partid deasupra intereselor țării”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook .

„Rămân alături de Ilie Bolojan”

Liberala îi învinovățește pe liderii PSD pentru blocajul politic al cărui impact, spune ea, este decontat de români. Gheorghiu precizează că va rămâne alături de Ilie Bolojan, indiferent de ce va urma.
România nu își mai permite luxul jocului de poker al liderilor PSD. Fiecare zi de blocaj costă, iar impactul îl resimțim cu toții. Ne costă spitalele care așteaptă modernizare și pacienții care au nevoie de un sistem de sănătate de calitate. Ne costă autostrăzile și proiectele de infrastructură. Ne costă prețurile crescute la carburanți și la energie. În timp ce PSD își face calculele politice, criza guvernamentală ține România pe loc. Așteptăm acum noi consultări la Cotroceni și decizia președintelui Nicușor Dan. Indiferent ce urmează, direcția pe care mi-am asumat-o alături de Ilie Bolojan nu se schimbă„, a precizat Gheorghiu.

„Continuăm să ținem lumina aprinsă”

„România are nevoie de progres, nu de stagnare. România are nevoie de dreptate, nu de privilegii și sinecuri. Pentru prima dată în Guvern, am aprins lumina. Alături de toți oamenii cinstiți din țara asta și alături de cei plecați peste hotare, vom continua să ținem această lumină aprinsă, în ciuda ambiției unora de a arunca România, din nou, în întuneric”, a conchis Gheorghiu.
Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Vladimir Putin, discurs înălțător în fața veteranilor din noua Dumă de Stat: „Rusia nu poate fi învinsă”
16:54
Vladimir Putin, discurs înălțător în fața veteranilor din noua Dumă de Stat: „Rusia nu poate fi învinsă”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”. „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”
16:33
Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum”. „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”
REACȚIE USR, partid cu 8% în sondaje, cere alegeri anticipate, după eșecul guvernului Mureșan
16:30
USR, partid cu 8% în sondaje, cere alegeri anticipate, după eșecul guvernului Mureșan
ANALIZĂ Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare
16:11
Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare
ANALIZĂ Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
15:57
Guvernul Mureșan a picat. Urmează Parlamentul? Care sunt pașii pentru primele alegeri anticipate de după Revoluție
REACȚIE Sorin Grindeanu, după respingerea Guvernului Mureşan: „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”
15:47
Sorin Grindeanu, după respingerea Guvernului Mureşan: „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”
Mediafax
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor
Mediafax
EXPLICATIV. Guvernul Mureșan a picat! Ce urmează acum și ce variante are Nicușor Dan
Click
Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
Practicile de câteva secunde care ne pot îmbunătăți starea de bine
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe