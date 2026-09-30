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Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare

Flavius Niculescu
Mureșan vs. Veștea. Duelul Guvernelor care au picat la votul de învestire. Câte voturi a primit fiecare premier desemnat din partea grupurilor parlamentare
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Guvernul lui Siegfried Mureșan a picat miercuri, 30 septembrie, la votul de învestire pe care l-a solicitat Parlamentului. Cabinetul propus de europarlamentarul PNL a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Au fost exprimate, în total, 197 de voturi, mai puține decât cele 233 favorabile, care erau necesare pentru formarea următorului Executiv cu puteri depline. În urmă cu trei luni, când liberalul Adrian Veștea a solicitat votul de încredere, au fost exprimate, în total, 212 voturi, dintre care 189 favorabile, cu șapte mai multe decât cele obținute de Siegfried Mureșan.

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Siegfried Mureșan vs. Adrian Veștea. Câte voturi a primit fiecare liberal din partea grupurilor parlamentare

Pe 22 iunie 2026, liberalul Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan, a cerut în Parlament votul de învestire al Guvernului său. La acea vreme, a fost înregistrat un total de 212 voturi, dintre care 189 „pentru” și 23 „contra”.

Trei luni mai târziu, liberalul Siegfried Mureșan, desemnat de același Nicușor Dan, a acumulat un total de 197 de voturi, dintre care 182 „pentru” și 15 „împotrivă”. Deși votul a fost secret în ambele sesiuni, iată cel mai plauzibil calcul al voturilor favorabile primite de cei doi liberali.

Adrian Veștea, 189 de voturi „pentru”:

  • PSD – 127 de voturi
  • PNL – 15 voturi
  • Minorități – 15 voturi
  • Restul (grupuri parlamentare mici + deputați și senatori neafiliați) – 32 de voturi

Siegfried Mureșan, 182 de voturi „pentru”:

  • PNL – 80 de voturi
  • USR – 57 de voturi
  • UDMR – 31 de voturi
  • Minorități – 14 voturi

Niciunul dintre cei doi premieri desemnați, până acum, de Nicușor Dan nu a reușit să convingă majoritatea parlamentară, scenariu care îi lasă președintelul calea deschisă spre dizolvarea Parlamentului și, implicit, spre alegeri anticipate.

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