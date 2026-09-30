Invalidarea guvernului Siegfried Mureșan, previzibilă încă din momentul desemnării sale de către Nicușor Dan, deschide un culoar care ne apropie de soluționarea crizei și de alegeri anticipate, a declarat publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Într-o intervenție în direct, Ion Cristoiu nu s-a arătat surprins de votul din Parlament, care a dus la invalidarea cabinetului Mureșan, mărturisind că a anticipat acest rezultat încă de la început. Cunoscutul jurnalist apreciază că partidele din fosta coaliție de guvernare au jucat un teatru ieftin.

„Un teatru ieftin al PNL, UDMR, USR”

Principalul merit al acestei dramolete jucată de partide, spune invitatul, este că s-a scurtat drumul spre alegerile anticipate.

„Știam că o să pice chiar de când a fost desemnat. A fost un teatru ieftin al PNL-ului, UDMR-ului, USR-ului, s-au jucat de-a formarea Guvernului. Era clar că n-au aceste voturi, dar au mers până astăzi. Singurul lucru important este că s-au împlinit mai multe lucruri care ne apropie, zic eu, de un deznodământ al crizei. Unu, s-a consumat varianta tefelistă. Deci nu mai pot să mai spună tefelistii, useristii, că iată, nu ne-a dat președintele nicio șansă. Doi, s-a îndeplinit condiția a doua pentru alegeri anticipate. Și trei, au mai trecut 14 zile. Pe 5 (octombrie) avem 5 luni de când este actualul guvern interimar”.

Ce a câștigat Mureșan

Din perspectiva sa, a completat Cristoiu, toată această campanie a avut un singur beneficiar, Siegfried Mureșan, Aproape necunoscut în țară, europarlamentarul a devenit o prezență permanentă în spațiul public într-un timp foarte scurt.

„Dacă ne gândim la Siegfried Mureșan, care era un anonim, era o părere în România. Care în această săptămână, pe gratis, dar pe gratis, a fost prezent dimineața, seara, dimineața, seara, la prânz, la toate televiziunile. Am aflat și noi de ce se numește Siegfried și nu Vasilică. Probabil că domnul președinte ar putea să lanseze foarte multă lume (n.r. – ca premier desemnat).”