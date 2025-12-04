Două poduri au fost rupte de ape în Călăraşi, după ce a fost deschis barajul Mihăileşti

Două poduri au cedat în două localităţi din județul Călăraşi, din cauza debitului mare de apă, după ce s-a dat drumul barajului Mihăilești, „în zona Crivăţ şi în zona Budeşti”, a confirmat Mihai Ilie, primarul din Budești, pentru Antena 3 CNN. În urma acestor incidente, nu există oameni în pericol, pentru că nu sunt locuinţe în apropiere.

Deocamdată, nu se poate interveni, pentru că se așteaptă să se retragă apele, preia Antena 3 CNN.

Primarul Ilie susţine că încă de acum câteva zile a fost înştiinţat de autorităţi că este posibil să apară probleme la nivelul localităţii Budeşti din cauza debitului mare de apă. Nu sunt persoane în pericol, pentru că în imediata apropiere nu se află nicio locuinţă. Sunt două poduri care au cedat. Atât în apropierea localităţii Crivăţ, cât şi la intrarea în Budeşti.

Edilul spune că situaţia este sub control şi că este ceva mai bine faţă de azi-noapte. Apele s-ar fi retras cu 30 cm, însă autoritățile rămân în alertă, a transmis Antena 3 CNN.

Reacţia primarului din Budeşti

„Situaţia este foarte clară. Acea trecere a fost ruptă în două părţi, în zona Crivăţ şi în zona Budeşti. Nu sunt afectate case, apa curge pe vechiul curs al Argeșului. Nu există riscuri, apa a început să scadă deja”, a afirmat Mihai Ilie, primarul din localitatea Budeşti, județul Călăraşi, pentru Antena 3 CNN.

Recomandarea autorului: Cât de mari sunt pierderile generate de Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Companie de evaluare: „Centrala Brazi pierde 2,8 milioane de euro pe zi”