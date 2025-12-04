Prima pagină » Actualitate » Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe

Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe

04 dec. 2025, 22:23, Actualitate
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un cuplu din Germania deține oficial recordul mondial pentru a reușit decoreze 621 de brazi spectaculoși sub același acoperiș.

Astfel, în casa lui Susanne și Thomas Jeromin fiecare cameră strălucește de luminițe și energie festivă. Sufrageria e plină cu brazi înalți, iar biroul pare o peșteră de iarnă magică. Chiar și bucătăria sclipeste, cu brazi așezați lângă mașina de spălat și beteală înfășurată în jurul mânerelor dulapurilor, notează Daily Mail.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Și în dormitor sunt brazi care ajung până la tavan, lângă pat și în jurul televizorului. De asemenea, în micile spații rămase între brazi, cuplul a așezat bastoane de bomboane uriașe, cascade de globuri și figurine festive.

În 2021, ceu doi aveau 444 de brazi de Crăciun în casa lor, doi ani mai târziu au ajuns la 555 de brazi, iar anul trecut au avut 600 de brazi. În plus, cuplul a folosit peste 125.000 de decorațiuni de Crăciun și mai mult de 50.000 de luminițe.

Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București

