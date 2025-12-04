Prima pagină » Actualitate » Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt

Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt

04 dec. 2025, 22:07, Actualitate
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt
sursa foto: captura video ObservatorNews

Nu doar cosmeticele, bijuteriile și băuturile fine se fură, ci din magazine dispar de la raft și produse ca ciocolata, cașcavalul, mezelurile, cafea sau pasta de dinți. Așa se face că în marile supermaketuri chiar și cele mai banale produse, de până la 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt.

De ka whisky și brânzeturi până la ciocolată și deodorante, tot mai multe produse de pe rafturile supermarketurilor poartă câte un sistem antifurt. Chiar și banala pasta de dinți are potecție. Iar asta pentru că toate s-au scumpit atât de mult încât hoții le vânează cu orice preț.

Astfel, într-un magazin de 200 de metri pătrați poți găsi camere de supraveghere încă de la intrare. Peste 5.000 de produse sunt astfel atent monitorizate inclusiv raionul de ciocolată. Intarea în magazin a devenit ca un punct de control.

Ușile sunt semi-antiglonț. Poate oprească un glonț de 9 mm, asta este o investiție neașteptată, dar și binevenită pentru orice situație. Mai avem și asemenea oglinzi de pază umană care vadă tot ce se întâmplă în magazin„, a declarat Răzvan Oneiro, administrator magazin, potrivit Observatornews.ro.

Deși unii clienţi ar putea crede măsura este exagerată, realitatea arată e mai mult decât necesară. La Constanţa, spre exemplu, un tânăr de 21 de ani a furat ciocolată, cafea şi cașcaval aproape zilnic, timp de o lună, din acelaşi magazin.

Autorul recomandă:

Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an

Recomandarea video

Citește și

DESTINAȚII Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
21:29
Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
UTILE Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
20:15
Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii
CONTROVERSĂ Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială, în Austria. Cei doi și-au făcut apariția, de mână, la ambasada României din Viena. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern
19:12
Ilie Bolojan și-a luat concubina în vizită oficială, în Austria. Cei doi și-au făcut apariția, de mână, la ambasada României din Viena. Este prima dată când premierul și partenera apar împreună la un eveniment extern
EXTERNE Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg
19:12
Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:48
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 4 decembrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro, la Joker – categoria I
Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ESA intensifică cercetarea Pământului pe măsură ce viitorul agențiilor americane devine tot mai incert

Cele mai noi