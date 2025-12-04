Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt

Nu doar cosmeticele, bijuteriile și băuturile fine se fură, ci din magazine dispar de la raft și produse ca ciocolata, cașcavalul, mezelurile, cafea sau pasta de dinți. Așa se face că în marile supermaketuri chiar și cele mai banale produse, de până la 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt.

De ka whisky și brânzeturi până la ciocolată și deodorante, tot mai multe produse de pe rafturile supermarketurilor poartă câte un sistem antifurt. Chiar și banala pasta de dinți are potecție. Iar asta pentru că toate s-au scumpit atât de mult încât hoții le vânează cu orice preț.

Astfel, într-un magazin de 200 de metri pătrați poți găsi camere de supraveghere încă de la intrare. Peste 5.000 de produse sunt astfel atent monitorizate inclusiv raionul de ciocolată. Intarea în magazin a devenit ca un punct de control.

„Ușile sunt semi-antiglonț. Poate să oprească un glonț de 9 mm, asta este o investiție neașteptată, dar și binevenită pentru orice situație. Mai avem și asemenea oglinzi de pază umană care să vadă tot ce se întâmplă în magazin„, a declarat Răzvan Oneiro, administrator magazin, potrivit Observatornews.ro.

Deși unii clienţi ar putea crede că măsura este exagerată, realitatea arată că e mai mult decât necesară. La Constanţa, spre exemplu, un tânăr de 21 de ani a furat ciocolată, cafea şi cașcaval aproape zilnic, timp de o lună, din acelaşi magazin.

Autorul recomandă:

Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an