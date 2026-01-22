Prima pagină » Diverse » Dr. Adina Alberts semnalează necesitatea reglementării complete a serviciilor de telemedicină din România

Dr. Adina Alberts semnalează necesitatea reglementării complete a serviciilor de telemedicină din România

22 ian. 2026, 09:43, Diverse
Dr. Adina Alberts semnalează necesitatea reglementării complete a serviciilor de telemedicină din România
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Dr. Adina Alberts a salutat intenția ministrului Alexandru Rogobete de a crea un cadru legislativ pentru serviciile de telemedicină, cu scopul de a asigura furnizarea acestora în condiții de siguranță, eficiență și corectitudine pentru pacienții din România.
”Ordonanța pusă recent în dezbatere publică conține, însă, doar două prevederi generale referitoare la telemedicină, care stabilesc că furnizarea serviciilor medicale la distanță se va realiza diferențiat, în funcție de specialitatea medicală și de tipul serviciului, urmând ca detaliile să fie reglementate prin norme de aplicare.

Ce includ serviciile de telemedicină

În prezent, la nivel de norme, sunt reglementate punctual doar serviciile de teleradiologie, deși discuțiile despre dezvoltarea telemedicinei în România se poartă de aproape patru ani. Această abordare limitată ridică semne de întrebare, în condițiile în care legislația în vigoare recunoaște existența a șase tipuri distincte de servicii de telemedicină”, se arată în comunicatul trasnmis.

Serviciile de telemedicină includ

  • teleconsultația,
  • teleexpertiza,
  • teleasistența,
  • teleradiologia,
  • telepatologia,
  • telemonitorizarea
Adina Alberts a transmis că doar una dintre aceste categorii beneficiază, în mod efectiv, de norme clare și aplicabile, în timp ce celelalte rămân insuficient reglementate, generând incertitudine juridică pentru furnizori, cadre medicale și pacienți.
”În lipsa unui cadru normativ complet și coerent, există riscul ca dezvoltarea serviciilor de telemedicină să fie încetinită semnificativ, deși acestea reprezintă o soluție reală pentru creșterea accesului la servicii medicale, în special pentru populațiile din zonele defavorizate sau izolate.
Considerăm că telemedicina nu mai este un concept de viitor, ci o realitate prezentă, care necesită reglementări clare, unitare și aplicabile pentru toate specialitățile medicale, nu doar pentru un segment limitat al acestora.
Facem apel la autoritățile competente ca, în procesul de elaborare a normelor de aplicare, să trateze telemedicina într-o manieră completă și echilibrată, astfel încât beneficiile acesteia să poată fi valorificate în mod real, în interesul pacienților și al sistemului de sănătate din România”, se arată în comunicat.

