JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului

În presa din SUA s-a răspândit informația că JD Vance, vicepreședintele SUA, este „dat dispărut”. Internauții deja au început să răspândească zvonuri că acesta ar fi ieșit din grațiile lui Trump și nu mai este „în cărți” pentru alegerile prezidențiale din 2028. Ar fi total în contrast cu fosta administrație republicană a președintelui George W. Bush, în care fostul vicepreședinte Dick Cheney era chiar principalul susținător al strategiei prezidențiale în Irak, în 2003.

La ultima conferință de presă, președintele Donald Trump a spus că vicepreședintele său, JD Vance, a fost „puțin mai filosofic decât el” în privința luării deciziei de a bombarda Iranul și a dezmințit că ar exista neînțelegeri între cei doi. Trump a adăugat că a reușit să-l covingă pe Vance să-i susțină decizia de a lansa Operațiunea „Epic Fury”.

Relațiile dintre Trump și Vance par tensionate. Cei doi s-ar fi certat

Potrivit The Telegraph , tensiunea dintre cei doi a devenit vizibilă în primele zile ale Războiului SUA în Iran. JD Vance a preferat să numească Operațiunea „Epic Fury” drept „conflict”, în vreme ce Trump și cu Pete Hegseth, șeful Pentagonului, au utilizat termenul „război” în mod deschis.

Republicanii sunt între timp îngrijorați că decizia lui Trump de a ataca Iranul ar putea fi neinspirată după ce a dus la creșterea prețurilor la petrol timp de o săptămână și se tem că ar putea pierde majoritatea asupra ambelor camere din Congres după alegerile intermediare din noiembrie 2026.

Tăcerea a devenit notabilă pentru că vicepreședintele Vance era mai degrabă susținător al politicilor conservatoare de ant-intervenționism. ABC News a evidențiat schimbarea bruscă a lui JD Vance în primele zile ale războiului. Dinainte de a deveni nominalizat ca vicepreședinte și partener de campanie al lui Trump, Vance era unul dintre cei mai vehemenți critici ai intervențiilor străine din Partidul Republican. De altfel, el este veteran al Războiului din Irak, fost pușcaș marin.

„Ideea de a merge într-un războ din Orientul Mijlociu fără sfârșit – nu este nicio șansă să se întâmple”, a spus în trecut.

Și în perioada Războiului din Venezuela și capturării dictatorului Nicolas Maduro, JD Vance s-a făcut nevăzut, scrie The New Yorker.

Pete Hegseth ar fi devenit favoritul lui Trump

În ultimele zile, Pete Hegseth a devenit principala personalitate care vorbește poporului american despre starea Operațiunii „Epic Fury” pentru dezarmarea și denuclearizarea Iranului. Administrația Trump își pune speranțele că acesta ar putea deveni figura politică salvatoare care ar putea să-i convingă pe americani să aibă mai multă încredere în acțiunile președintelui și să mențină supremația Partidului Republican în Congres.

Discursurile motivaționale și războinice ale șefului Pentagonului, fost prezentator de la Fox News, au devenit atât de virale încât că Saturday Night Live a făcut o parodie televizată, care a ajuns să aibă aproape 5 milioane de vizualizări pe YouTube.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că a transferat-o pe Kristi Noem din funcția de secretară a Securității Interne la postul de Emisar Special al SUA la Inițiativa de Cooperare Militară „Scutul Americilor”. Presa democrată din SUA a scris că Trump ar fi concediat-o din mai multe motive: de la reputația administrației afectată după revoltele din Michigan, soldate cu doi americani împușcați de ofițerii federali ICE, până la audierile din Congres privind utilizarea fondurilor guvernamentale pentru reclame TV și avioane private de lux. Unii legislatori au cerut demisia și chiar punerea ei sub acuzare.

