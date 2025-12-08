Dracula Land va fi realizat exclusiv din investiții private 100%. Deși este un proiect strategic pentru România, nu va utiliza buget public, nu va accesa fonduri europene și nu va beneficia de sprijin financiar din partea statului.

Un proiect fără precedent în România a intrat oficial pe orbita publică: Dracula Land, va fi o dezvoltare vastă de 164 de hectare, ce va fi construită exclusiv cu capital privat și evaluată la peste 1 miliard de euro, își propune să transforme cel mai cunoscut mit românesc într-o destinație internațională de top. Conceptul a fost lansat, iar dezvoltarea va începe în etape în perioada următoare.

Elementul esențial care diferențiază Dracula Land de toate proiectele anunțate de-a lungul ultimelor două decenii este infrastructura deja pregătită: comasarea a 83 de parcele într-un teren unic de 164 ha, un masterplan realizat cu companii globale de entertainment, audit Big Four, studii și avize obținute în ani de muncă și investiții substanțiale în faza pre-lansare.

Dracula Land, o locație strategică, atât pentru Romania, dar și pentru turiștii naționali și internationali, fiind usor de accesat.

Dracula Land este poziționat într-un nod strategic de infrastructură, oferind avantaj competitiv atât turistic, cât și operațional. Amplasarea în nordul Capitalei asigură accesibilitate excelentă pentru fluxuri naționale și internaționale:

20 de minute de București,

15 minute de Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP),

acces direct la Autostrada A3,

conexiune rapidă în 10 minute la Centura București A0,

la 5 minute de Autostrada Moldovei A7,

15 minute de minute până în Ploiești,

60–65 de minute până în Pitești, prin legătura A0–A1

Locatia nu este aleasă întâmplător. Potrivit istoricilor, în apropierea zonei se află locul unde ar fi fost înmormântat Vlad Țepeș, sursa mitului Dracula. Pentru dezvoltatori, această încărcătură simbolică reprezintă un element-cheie al identității proiectului.

O diferență fundamentală față de “proiectele Dracula” anunțate în trecut

De douăzeci de ani, în România apar periodic anunțuri despre proiecte tematice inspirate de Dracula. Niciunul nu a trecut de stadiul de intenție. În unele cazuri, nici măcar de o randare preliminară. Cel mai cunoscut exemplu rămâne eșecul “Dracula Park” de la începutul anilor 2000, un proiect politic intens mediatizat, dar fără bază reală de implementare.

Dracula Land se distanțează ferm de astfel de inițiative, nu doar prin declarații, ci și prin modul concret în care este conceput și va fi finanțat.

Proiectele anunțate de alții rămân, în mare parte, simple intenții. Dracula Land este însă o dezvoltare reală, integral privată, cu fundament juridic, financiar și operațional solid. Proiectul se bazează pe un parcurs de peste 8 ani de comasare a 83 de parcele într-un teren compact de 164 de hectare și pe cel puțin 3 ani de studii complexe, avizări, arhitectură urbanistică dedicată și consultanță internațională din partea unora dintre cei mai importanți jucători ai industriei globale de parcuri tematice și entertainment.

Un proiect care unește fizicul cu digitalul: mitul la standardele secolului XXI

Dracula Land nu a fost conceput ca un simplu parc tematic, ci ca o platformă mitologică modernă, un ecosistem în care povestea lui Dracula este reinterpretată într-o cheie contemporană. Proiectul integrează elemente de storytelling, tehnologii Web3, active digitale, colecții simbolice, experiențe metaverse și zone fizice de mari dimensiuni, unite într-o narațiune coerentă.

“A fost un mit. A devenit legendă. Urmează să devină realitate”, spun reprezentanții proiectului.

Ce va include Dracula Land

DraculaLand Theme Park – peste 780.000 mp, 6 zone tematice imersive și peste 40 de atracții majore;

Arenă multifuncțională – aproximativ 80.000 mp construiți, 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri, competiții de esports și evenimente internaționale;

Fashion&Home-Deco Luxury Outlet – aproximativ 9000 mp construiți de retail și 3.000 mp construiți de F&B, cu peste 70 de branduri, concept dezvoltat împreună cu Piuarch Milano și The Mall Firenze Team;

Dracula Grand Hotel (4★), Dracula Family Hotel (3★+), Dracula Inn (3★) – 200 de camere, spații de conferință și facilități premium;

Aqua Park & Thermal Spa – aproximativ 50.000 mp construiți, peste 30 de atracții acvatice și una dintre cele mai mari piscine cu valuri din Europa;

Racing Track & Motor Park – circuit de circa 4,5 km, cu paddock, garaje, zone VIP și facilități media;

Business Accelerator & Tech Hub – aproximativ 15.000 mp construiți, peste 1.000 de posturi de lucru pentru startup-uri din gaming, AI și industrii digitale creative.

Toate acestea vor fi realizate etapizat, într-o arhitectură urbanistică specială creată exclusiv pentru proiect.

O investiție gândită pentru următoarele generații

Dezvoltatorii subliniază că Dracula Land a fost conceput pentru a rămâne relevant în următoarele decenii, prin componenta sa duală – fizică și digitală.

“Nu construim doar o destinație. Construim o moștenire”, afirmă fondatorul Dragoș Dobrescu.

Impact economic și social

Conform estimărilor financiare actuale, DraculaLand va genera:

peste 5.000 de locuri de muncă directe și indirecte în turism, tehnologie și servicii;

un impact economic total estimat la aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu;

circa 3 milioane de vizitatori anual în prima fază

Dracula Land este un proiect finanțat exclusiv din capital privat 100%. Nu implică fonduri publice, bani de la stat sau finanțări din fonduri europene.

„ DraculaLand unifică tot ce am învățat în real estate: disciplină, rigoare, viziune și capacitatea de a ține împreună echipe complexe, cu specializări foarte diferite. Dar, mai important decât atât, adaugă o poveste care dă sens fiecărui metru pătrat construit. Pentru mine, DraculaLand este un proiect de țară – un simbol că România poate și trebuie să construiască repere, nu doar clădiri sau simple proiecte imobiliare.” – Dragoș Dobrescu, fondator DraculaLand

Calendarul de implementare, în curs de publicare. Echipa Dracula Land va publica în perioada următoare calendarul etapelor, detalii privind partenerii internaționali și data lansării oficiale a proiectului.

