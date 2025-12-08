Prima pagină » Actualitate » Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată

Bianca Dogaru
08 dec. 2025, 17:54, Actualitate
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată

În ultimii doi ani, românii au asistat la ascensiunea celui mai puternic val suveranist din ultimele decenii. Un curent care a luat prin surprindere partidele tradiționale, a schimbat discursul public, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a împins în față personaje complet neașteptate. De data asta, suveraniștii au luat cu asalt cel mai important pol „pro-european” al țării – Capitala. Chiar dacă nu a câștigat, Anca Alexandrescu devine noul lider anti-sistem care ar putea răsturna puterea la viitoarele alegeri. 

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au confirmat valul suveranist care a crescut accelerat, însă fără să obțină puterea. Iar povestea acestui val începe cu mult timp înainte de ziua votului.

9 iunie 2024 – Startul timid: Mihai Enache și cele 3 procente care au aprins fitilul

În vara lui 2024, AUR arunca în cursa pentru Primăria Capitalei un nume necunoscut publicului larg: Mihai Enache, un om crescut în administrația locală, cu funcții tehnice prin primăriile de sector.

Rezultatul lui? Aproximativ 3%. Un scor infim la vremea respectivă, dar important pentru că a marcat prima intrare oficială a suveranismului în bătălia pentru București.

Programul lui Enache părea desprins dintr-un manual de „București ideal”: spital în Casa Radio, muzeu la Moara lui Asan, reconstruirea Mănăstirii Văcărești și interzicerea oricărei „propagande care afectează dezvoltarea copiilor”. Un tip de discurs care, deși nu a atras voturi atunci, a creat o bază emoțională pentru un electorat în căutarea unui mesaj anti-sistem.

Noiembrie 2024 – Explozia: Călin Georgescu intră în turul 2 și șochează România

Adevărata cotitură vine însă în toamna următoare, în 24 noiembrie 2024, la alegerile prezidențiale. Pe scena politică apare Călin Georgescu, un intelectual discret, necunoscut publicului larg. Fără partid în spate, fără structuri, fără campanie clasică. Și totuși, intră în turul 2, după un rezultat care spulberă așteptările PSD și PNL.
Candidatul independent obține peste 2 milioane de voturi și se clasează pe primul loc, cu un procent de 22,81%, totul doar prin intermediul unei campanii masive pe TikTok. Pentru prima dată după 1989, partidele mari pierd simultan în fața unui candidat radical anti-sistem.
Ascensiunea lui Călin Georgescu nu a venit fără scandal. În perioada care a urmat, presa și instituțiile statului au ridicat numeroase semne de întrebare. O serie de investigații au indicat că uriașa lui popularitate pe TikTok fusese alimentată de rețele externe de propagandă, unele cu posibile legături cu Rusia, lucru pe care contracandidații și experții în securitate cibernetică l-au repetat obsesiv în spațiul public.

Georgescu se făcuse remarcat și prin discursurile sale pline de patriotism, duse la extrem uneori. De asemenea, a fost suspectat și că este un susținător al legionarilor. În 2022, el a făcut apologia criminalilor de război și i-a numit „eroi” pe Corneliu Zelea Codreanu și pe autorul Holocaustului din România, Ion Antonescu. În același timp, îl numea pe Vladimir Putin „un lider, printre puținii lideri”.

Toate aceste lucruri puse la un loc, au declanșat o criză politică fără precedent. Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale. A fost un moment care a zguduit întreaga clasă politică și a alimentat și mai mult valul suveranist.

Mai 2025 – Călin Georgescu este eliminat oficial și George Simion îi preia ștafeta

Valul de anchete nu s-a oprit. La 7 martie 2025, Călin Georgescu a fost scos oficial din competiția prezidențială. Candidatura i-a fost interzisă până la clarificarea mai multor dosare penale deschise și acest lucru a forțat o mutare explozivă.
După resetarea competiției prezidențiale, George Simion a anunțat că intră oficial în cursă în locul lui și astfel a devenit candidatul suveranist al „noului tur”. Susținut neoficial de Călin Georgescu, Simion „moștenește” o bună parte din electoratul fostului candidat la prezidențiale și ajunge în turul doi, alături de Nicușor Dan.
Rezultatul a fost spectaculos. În primul tur, Simion a obținut 40,96% din voturi, în timp ce Nicușor Dan ajunsese pe locul doi, cu doar 20,99%. În turul al doilea însă, după o mobilizare masivă a populației, Nicușor Dan a câștigat scaunul de la Cotroceni cu un scor de 53,6% și l-a învins pe Simion, care obținuse 46,4%.
Două zile mai târziu, după ce l-a felicitat oficial pe noul președinte, Simion a contestat votul la Curtea Constituțională și a acuzat că ar fi vorba de o „fraudă electorală”. Contestația a fost respinsă însă, iar mandatul lui Nicușor Dan a fost validat.

Decembrie 2025 – Anca Alexandrescu obține cel mai mare scor suveranist din istoria Capitalei

Povestea continuă câteva luni mai târziu. Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au adus un alt rezultat memorabil pentru clasa suveranistă. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a obținut un scors imens – 22%. A fost votată de aproape 130.000 de bucureșteni și s-a clasat pe locul 2, peste PSD și USR.
Jurnalista pare că și-a pregătit terenul din timp. Susținătoare neîncetată a valului suveranist și a celor doi foști candidați la prezidențiale – Simion și Georgescu – Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un capital electoral bine definit. Teoretic, candidata primește susținerea alegătorilor AUR și reușește să obțină cel mai puternic rezultat suveranist obținut vreodată în București.
Ascensiunea ei a urmat perfect traseul valului național:
  • jurnalist-combatant cu retorică anti-sistem
  • apropierea de Călin Georgescu și George Simion
  • mesaje dure despre „statul paralel”
  • promisiuni de „dreptate pentru București”
Și totuși, exact ca Enache, Georgescu și Simion, nici Anca Alexandrescu nu a reușit să câștige. Suveranismul a crescut, a zguduit, a impresionat, dar s-a oprit mereu la un pas de victorie. Ascensiunea se vede cu ochiul liber: influența a crescut de la 3% la 22%. Curentul suveranist devine tot mai vizibil, mai vocal, deși pare blocat în opoziție. Pentru moment.

Surse foto: Mediafax foto

Cele mai noi