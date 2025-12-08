Prima pagină » Știri externe » Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump

08 dec. 2025, 17:52, Știri externe
Săptămâna trecută, Netflix, Inc a anunțat că va achiziționa studiourile  conglomeratului Warner Bros. Discovery în urma unei înțelegeri. Compania Media Netflix, Inc., înființată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, ar urma să achiziționeze Warner Bros. Discovery pentru suma de 72 miliarde de dolari. Anunțul făcut pe 5 decembrie 2025, la o zi după ce Paramount a acuzat Warner Bros. Discovery că orchestrează un proces de licitație nedrept care ar favoriza Netflix. 

Lupta giganților care vor să dețină controlul asupra platformei de streaming HBO Max a pornit după ce Paramount Skydance a venit cu o ofertă de nerefuzat pentru Warner Bros. Discovery: 108, 4 miliarde de dolari.

Paramount, compania care se află în spatele distribuției unor filme ca „Gladiator”,  „Top Gun: Maverick”, „Transformers”, „Indiana Jones”, „Star Trek” și Mission: Impossible”, este unul dintre marile studiouri de la Hollywood care se întrece la încasări cu Disney, Universal și Warner Bros.

Paramount este mai favorizat de analiști

Analiștii și experții pe divertisment susțin că Paramount este cel mai ideal candidat pentru a achiziționa Warner Bros. Discovery.

Și asta se datorează buzunarelor pline ale lui David Ellison, directorul executiv al Paramount Skydance. El este fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul companiei Oracle Corporation.

Paramount contestă „supremația” lui Netflix

Paramount, care deține platforme de streaming ca Paramount+ și SkyShow Time, s-a oferit să cumpere întreaga companie Warner Bros. Discoveru la 30$ pe acțiune. Netflix oferise aproape 28$ pe acțiune.

Este o ofertă considerată „ostilă”, scrie Reuters. Paramount a rupt acordul cu Netflix într-un ultim efort de a contesta dominația gigantului media din spatele cele mai mari platforme de streaming.

Paramount a depus mai multe oferte încă din luna septembrie anul acesta, în încercarea de a deveni o „putere” în industria divertismentului. Însă, s-a confruntat cu respingeri.

Donald Trump are îndoieli că Netflix va reuși să cumpere Warner Bros

Președintele american Donald Trump a avertizat duminică la o conferință desfășurată la Kennedy Center că are îndoieli în privința șanselor Netflix de a deține Warner Bros. El spune că  „ar putea fi o problemă” cota de piață crescută de pe urma combinării grupurilor media Netflix-Warner Bros.

Președintele mai avertizează că achiziția ar putea întâmpina rezistență din cauza legilor antitrust.

Achiziția ar putea avea impact devastator asupra pieței, cinematografiei și consumatorilor

Legiuitorii republicani și democrați, alături de sindicatele din industria filmelor, și-au exprimat îngrijorările că achiziția Warner Bros. Discovery de către Netflix ar putea duce la eliminarea locurilor de muncă și la creșterea prețurilor pentru consumatorii de platforme de streaming.

Consilierul economic al Casei Albe Kevin Hasett a declarat pentru CNBC luni că Departamentul de Justiție al SUA va examina potențialul impact pe care l-ar putea avea achiziția.

Netflix a fost de acord cu o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari dacă nu va obține aprobarea autorităților.

Temeri privind monopolul

Reuters susține că achiziția Warner Bros. de către Netflix, o companie cu venituri de 39 miliarde $ și cu 301 milioane de abonați,  ar provoca schimbări și în mediul online. Netflix, Inc ar acapara control și asupra canalelor de YouTube și TikTok ale Warner Bros.

Dacă Netflix va reuși să cumpere Warner Bros., va deține deține drepturile de autor asupra mai multor francize:

  • Wizarding World (Harry Potter, Fantastic Beasts)
  • Middle-Earth (The Hobbit, The Lord of the Rings)
  • Game of Thrones
  • Universul DC (Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Shazam,  Justice League, Suicide Squad, Watchmen, Peacemaker, Joker etc. )
  • Matrix
  • Looney Tunes
  • Tom and Jerry
  • Blade Runner
  • Dune
  • Sherlock Holmes
  • Teenage Mutant Ninja Turtles
  • Friday the 13th
  • Beetlejuice
  • It
  • Mortal Kombat
  • Monsterverse (Godzilla, King Kong)
  • The Meg
  • Mad Max
  • Ocean’s
  • Popeye
  • The Shining
  • The Exorcist Charlie and the Chocolate Factory

De asemenea, Netflix ar prelua controlul asupra următoarelor branduri:

  • Platforma HBO Max
  • canalul TV HBO

Warner Bros. Discovery a anunțat că își continuă planurile de divizare în 2026. Netflix sau Paramount ar achiziționa jumătatea Warner (partea de divertisment).  Cealaltă jumătate, Discovery Global, va găzdui CNN și alte canale de cablu.

Legile antitrust

În Statele Unite, legile antitrust sunt în mare parte federale și reglementează  conduita și organizarea afacerilor pentru a promova concurența economică corectă. Scopul legilor antitrust este prevenirea monopolului nejustificat.

Cele trei principale legi antitrust din SUA sunt Legea Sherman din 1890, Legea Clayton din 1914 și Legea Comisiei Federale pentru Comerț din 1914.

În 1911, Curtea Supremă a SUA a reformulat legislația antitrust din SUA ca o „regulă a rațiunii” în decizia istorică de a împărți gigantica companie Standard Oil Co., condusă de John D. Rockefeller, considerat cel mai bogat om din istoria Statelor Unite după averea pe care o avea raportat la economia Americii de atunci (până la Elon Musk). La momentul decesului din 1937, John D. Rockefeller avea o avere de 1,4 miliarde de dolari.

El a fost acuzat că a încălcat Legea Sherman prin crearea unui monopol în industria de rafinare a petrolului prin amenințări economice împotriva concurenților economici și acorduri secrete de rambursare cu căile ferate.

Exemple de entități private care dețin monopol

Microsoft:

  • deține serviciile Edge, Azure, Bing, LinkedIn, Viva Engage, Microsoft 365, OneDrive, Dynamics 365, Outlook, GitHub, Microsoft Store și Xbox;
  • Microsoft Gaming, o divizie de jocuri video a companiei Microsoft care deține Xbox Game Studios care a dezvoltat jocurile din francizele Age of Empires, Halo, Forza Horizon, Microsoft Flight Simulator,  Gears of War, a achiziționat Bethesda Softworks din 2021 (francizele The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Fallout, Quake);
  • din 2023, Microsoft a făcut achiziția care a fost contestată, dar a avut succes: a cumpărat conglomeratul Activision Blizzard, cunoscută pentru francizele Call of Duty, Diablo, Overwatch, StarCraft, WarCraft și Candy Crush Saga.

Cele mai noi