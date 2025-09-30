Eficiență în colectarea deșeurilor în Sectorul 5: Beneficiile programului „Plătește pentru cât arunci” (P)

Sectorul 5 din Capitală a implementat programul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA), o inițiativă ce vizează reducerea costurilor și promovarea echității în procesul de salubrizare.

Potrivit Salubrizare Sector 5 S.A., instrumentul economic „Plătești pentru cât arunci” (PPCA) reprezintă un mecanism de tarifare diferențiată a serviciului de salubritate, prin care utilizatorii plătesc proporţional cu volumul, greutatea sau frecvența colectării deşeurilor generate.

Scopul principal este stimularea reducerii cantității de deşeuri reziduale și creșterea gradului de colectare separată, contribuind astfel la atingerea țintelor de mediu stabilite la nivel național și european.

„PPCA reprezintă o soluție modernă, eficientă și echitabilă pentru gestionarea deşeurilor municipale, integrând principiile «poluatorul plătește» și «responsabilitatea extinsă a utilizatorului»”.

Implementarea sa favorizează o tranziție sustenabilă către o economie circulară, optimizează resursele financiare și tehnologice ale autorităților publice și responsabilizează cetățenii, generând beneficii atât la nivel social, cât și ecologic.

Oportunitatea acestui program include:

EFICIENŢĂ ECOLOGICĂ

PPCA determină reducerea cantității de deşeuri eliminate prin depozitare și crește nivelul de reciclare Şi valorificare a materialelor.

Contribuie la diminuarea poluării şi la optimizarea utilizării resurselor naturale, în concordanţă cu principiile economiei circulare.

ECHITATE SOCIALĂ ȘI TARIFARE CORECTĂ

Sistemul introduce principiul responsabilității individuale: fiecare generator de deşeuri plăteşte strict pentru cantitatea produsă.

Se elimină inechitățile asociate tarifării unice, unde utilizatorii cu un comportament sustenabil suportau costuri similare cu cei cu un grad ridicat de generare a deşeurilor.

ALINIERE LA STANDARDE ȘI POLITICI EUROPENE

Sistemul PPCA sprijină conformarea României cu directivele Uniunii Europene privind gestionarea deşeurilor.

Acest fapt, contribuind la atingerea obiectivelor din Strategia Europeană pentru Economia Circulară şi Pactul Verde European.

Foto: Facebook / Salubrizare 5

AUTORUL RECOMANDĂ: