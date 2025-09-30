Eficiență în colectarea deșeurilor în Sectorul 5: Beneficiile programului „Plătește pentru cât arunci” (P)

Sectorul 5 din Capitală a implementat programul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA), o inițiativă ce vizează reducerea costurilor și promovarea echității în procesul de salubrizare.
Potrivit Salubrizare Sector 5 S.A., instrumentul economic „Plătești pentru cât arunci” (PPCA) reprezintă un mecanism de tarifare diferențiată a serviciului de salubritate, prin care utilizatorii plătesc proporţional cu volumul, greutatea sau frecvența colectării deşeurilor generate.
Scopul principal este stimularea reducerii cantității de deşeuri reziduale și creșterea gradului de colectare separată, contribuind astfel la atingerea țintelor de mediu stabilite la nivel național și european.
„PPCA reprezintă o soluție modernă, eficientă și echitabilă pentru gestionarea deşeurilor municipale, integrând principiile «poluatorul plătește» și «responsabilitatea extinsă a utilizatorului»”.
Implementarea sa favorizează o tranziție sustenabilă către o economie circulară, optimizează resursele financiare și tehnologice ale autorităților publice și responsabilizează cetățenii, generând beneficii atât la nivel social, cât și ecologic.
Oportunitatea acestui program include:
EFICIENŢĂ ECOLOGICĂ
ECHITATE SOCIALĂ ȘI TARIFARE CORECTĂ
ALINIERE LA STANDARDE ȘI POLITICI EUROPENE
Foto: Facebook / Salubrizare 5
