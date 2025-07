Escrocherie cu OFERTE false de cazare în Grecia. O româncă a fost păgubită cu 400 de Euro: „Am mers pe încredere”

O româncă Constanța a fost victima unei escrocherii cu oferte false de cazare pe un grup de Facebook, dedicat turiștilor care pleacă în Grecia. Acesta își plănuise o vacanță în Thassos cu familia, însă a rămas și fără bani și fără cazare.

Totul a început când femeia a primit o ofertă de la o presupusă gazdă care i-a cerut un avans de 1920 lei (aproximativ 400 de euro), ca avans la o rezervare pentru vacanța în Grecia. Din păcate, după ce a achitat bani, persoana respectivă a fost de negăsit și astfel a realizat că a fost victima unei escrocherii.

„Am fost contactată în particular de către o doamnă care îmi oferea cazare, toate detaliile păreau foarte reale. Am mers pe încredere, mi-a dat număr de telefon, mi-a dat un cont, un contract semnat, dar a fost într-adevăr o condiție, să plătesc un avans pentru două zile, în valoare de 1920 de lei.

Mi s-a spus de asemenea cu o săptămână înainte să o contactez ca totul să rămână stabilit, am făcut acest lucru, în momentul în care am făcut, nu am mai reușit să dau de ea” a declarat victima pentru observatornews.ro.

Astfel de situații au devenit tot mai frecvente. Mulți români au avut neplăcuta surpriză să ajungă la destinații diferite de cele rezervate sau, în cazuri mai grave, au realizat că rezervarea nu era validă.

Infractorii profită de dorința românilor de a găsi rapid cazare prin grupuri de Facebook și folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv site-uri și aplicații false.

„În momentul în care se postează o cerere de cazare, hoțul contactează prin mesaj privat turistul respectiv care își caută cazare și îi cere un avans, acesta pică în capcană” a explicat explicația administratorului grupului, Dan Drăgan.

