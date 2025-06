Turiștii români, surprinși de prețurile din Grecia. „Nu se moare de foame, se poate face CONCEDIU si cu bani puțini”

Odată cu vacanța de vară a copiilor și concediile adulților, una dintre cele mai populare destinații de vară pentru români, Insula Thassos, atrage sute de mii de turiști în fiecare an pentru plajele sale prietenoase, dar și prețurile accesibile.

Sezonul estival s-a deschis deja în Grecia, iar mii de români au ales această țară pentru relaxare, încă de la începutul acestei luni călduroase.

Însă, înainte, mulți dintre ei se interesează pe rețelele de socializare care sunt prețurile în Thassos, doar că părerile sunt împărțite.

Unora li se pare totul scump, alții susțin că prețurile sunt mai mici chiar decât în stațiunile de pe litoralul românesc, iar serviciile sunt mult mai bune.

Prețurile din supermarket, în Grecia

„Îmi poate spune și mie cineva ce prețuri sunt la băuturi, răcoritoare, apă în supermarket în Thassos? Mulțumesc!”, sună unul dintre mesajele postate pe un grup de Facebook dedicat românilor care își petrec vacanța pe insulă. „Apă plată 12 sticle de 0.5 litri… am cumpărat cu 2.5 euro, deci mult mai ieftin ca în România”, i-a răspuns cineva. „Pentru că statul impune prețul de 0.50 al apei de 0.5 litri. Prețurile la fel ca în România, numai că mai frumos. Eu vă susțin să veniți, indiferent de preț. Nu se moare de foame Se poate face concediu si cu bani puțini. Amintirile contează”, a comentat altul. „Nu se merită să cumpărați din România foarte multă apă și sucuri. Sunt cam aceleași prețuri oricum apa este mai ieftină ca în România. Până și țigările sunt mai ieftine în Grecia”, a mai spus cineva. „Nu mai vorbim de standardul de calitate la sucuri, niciodată Fanta din Grecia nu se compară cu cea din România”, a completat alt turist.

Evident, alții au vrut să afle prețurile de pe terase, taverne și mai ales pe plajă.

„Păi sunt cam ca anul trecut, ceea ce e mai mult decât ok”, a comentat cineva.

„În București, pe Nordului, am dat pe o porție de paste 145 de lei. Sunt prețuri ok, abia m-am întors de acolo și am fost la 1904 la restaurant fix unde te lasă feribotul”, a scris altcineva.

„Păi e cam ca la noi, cel puțin la bere și la pizza. Partea bună e că ești în Grecia”, a fost altă părere.

„10 euro un cocktail… 4, 5 euro o bere. Of, of”, s-a plâns cineva, care a fost repede contrazis de un turist…

„Ai fost la Năvodari? Ai avut curaj să intri la o terasă? Îmi pare rău că nu am făcut poza la meniu. Eu recunosc, n-am bani de Năvodari”, a scris acesta.

Prețuri la șezlonguri, în Grecia

„Salut, îmi puteți spune ce prețuri sunt anul acesta la închirierea șezlongurilor acum în Iunie? În special: Marble, Vathi, La Scala, Paradise, Golden Beach”, a postat unul dintre turiști. „Golden Beach – La Boheme – 25 euro primele 3 rânduri si 15 euro celelalte, fără consumație”, a scris cineva de la fața locului. „La Paradise, 30 de euro două șezlonguri cu două băuturi incluse”, a răspuns altul. „La Marble -30 euro umbrela și două șezlonguri (fără consumație), Scala e cu consumație, prețurile încep de la 20 euro în funcție de ce rând la șezlong aleg. La Golden Beach la fel e cu consumație”, a informat altcineva. „Pe 14 iunie – Marble 30 euro pentru două șezlonguri, Porto Vathy neamenajată poți sta pe prosop gratis, eu am fost acolo, mult mai liniște și mai frumos”, a fost o altă opinie. „La Scala de la 20-25 euro pentru 2 șezlonguri, consumație inclusă”, a mai scris cineva.

Altcineva a vrut să afle și ce prețuri sunt la benzină, pâine și mâncare.

„Salutare, Îmi puteți spune va rog niște prețuri orientative în Thassos în general, pentru un turist? Benzină, pâine, mâncare la tavernă, șezlong + consumație etc. Mersi frumos!”, a postat el.

„Ca să nu te mai chinui cu o sută de păreri, te lămuresc eu din prima – pune deoparte minim 100 de euro pe zi, pentru doua persoane, și 120-150 de euro pe zi daca aveți și copii”, i-a recomandat cineva.

„Îți ajung 50 euro /pers /zi cu mâncare, băutura, șezlonguri? nu prea cred, o masa la prânz e cam 15 euro de persoană la fastfood, șezlong 10 euro, dacă mai bei ceva pe plajă sari de 70 lejer”, l-a contrazis altul.

„E cam 50-60 de euro o masă de două persoane la toate tavernele, ce mai dai pe șezlonguri încă vreo 20 de euro (unele includ consumație de banii ăia), restul mărunțișuri. Evident, calculul ăsta presupune să ai macar cazare cu mic dejun inclus. Daca nu se complica treaba, dar nu foarte grav. Poți manca și de 15-20 de euro două persoane dacă e. Am zis 100 că asta e suma medie pe care am cheltuit-o în ultimii 8-10 ani de ieșiri prin Grecia, cam peste tot”, a revenit cel cu primul răspuns.

„Cam doi euro benzina, cam doi euro pâinea, mancarea de la 4 la 40 de euro – depinde ce mănânci, la șezlong cam de la 10 euro în sus consumație”, i-a scris altcineva.

„Mult frate, mult! Noi, 3 persoane nu ajungeam la 50 de euro pe zi la o masă, inclusiv tip! Și spun o masă cu tot ce vrei! Pește spadă, rondele de calamar etc! Două beri, una mare, una mică și un suc de fructe! Plaja maxim 10 euro la Golden pe Skala Panagia”, a fost altă părere.

A fost și el contrazis de altcineva, care s-a arătat neîncrezător. „50 de euro împărțit la 3 sunt vreo 15 euro, plus un tip de 5 euro. Cu 15 euro nu știu unde ați mâncat voi „tot ce vrei”, că de abia îți iei o salată grecească și 2 beri de banii aia. Eu cu nevasta-mea nu scapam sub 50-60 de euro pentru două feluri de mancare și un desert. plus băuturi (apă, cafea, bere etc.) Și batem Grecia de ani de zile. Doar daca mănânci de la Lidl și îți pregătesti la grătar și la chicineta, dar ăla nu mai e niciun concediu, mai bine stau acasa”, a spus acesta.

Ieftin ca în supermarket

Cel vizat nu a ezitat și a răspuns, postând și o fotografie cu nota de plată achitată. „Ți se pare de la Lidl? Nu știu unde v-au fraierit pe voi cu atâția bani.”

„Cam 120 de euro am cheltuit și noi pe zi (prânz, cină + șezlonguri și consumație plajă, fără mic dejun, că era achitat la cazare)”, a scris altcineva.

„Șezlonguri gratuite la Platana Beach, dar trebuie să comanzi de la bar de minim 5 euro, în rest 10 euro setul (două șezlonguri și o umbrelă, Aliki beach- Aliki house fără consumație, sau Golden Beach, la plaja La Boheme rândul 3-4 de șezlonguri), benzină 1,98-2,03 Euro, pâine de la un euro”, a fost altă părere.

„Depinde de dorinţele şi mofturile fiecărui om. Sigur că nu mănâncă toţi la fel, noi de exemplu anul acesta ne-am descurcat de minune cu 100 euro/zi pentru 2 adulți şi 3 copii mici. Şi da Gyros am mâncat doar o zi la platou, asta pentru criticii culinari care vor aparea acum. În rest pentru copii la prânz supe (la cantitatea ce o puneau grecii in farfurii mâncau toţi 3 din o porţie şi mai ramânea), musaca, cartofi copţi, frigărui de pui etc. Chiar și platou de mix fish, dar sigur că nu la toate mesele. Deci se poate. Ce ţine de şezlonguri la fel am optat pentru cele care sunt la pret mai ok, am gasit de la 5-10 euro cu consumaţie. Dacă mâncaţi doar fructe mare şi beți vin cu găleata sigur ca aveţi nevoie de mai mulţi bani. Vacanţă frumoasă”, a scris altcineva.

„Unde ați găsit șezlonguri la 10 euro, pe ce plaje?”, a fost întrebat. „Cinci euro consumaţia era la Golden Beach la restaurantul Sotiris. Apropo si mâncarea foarte bună la preţuri decente. La Aribba Beach la fel – 5 euro consum minim, dar am și mâncat la ei la masă. Plajă cu umbră naturală de pini, soarele abia dupa orele 15:00 a apărut pe la noi, perfectă pentru copii. La Platana nu ţin minte exact preţul, dar la fel o recomand ca plajă pentru copii. Iniţial am oprit la zona de şezlonguri, dar după ce am privit în jur am găsit în partea dreaptă a plajei, cum stai cu faţa la apă, nişte pini care ţin umbră chiar și deasupra apei şi am mers cu pătura acolo, după care am adus şi maşina chiar lângă noi. Dacă o să daţi la căutare pe Forum preţ şezlonguri cu siguranţă gasiţi unde mai sunt la preţ decent. Noi fiind cu copii mici astea 3 plaje erau favorite cu apă mică şi umbră”, a revenit acesta cu lămuri.

Afirmațiile sale au fost confirmate și de un internaut. „5 euro 3 șezlonguri și consumație o băutură de fiecare în Golden Beach, a doua jumătate. Spre Limenas. Cam în dreptul Carrefour Market. Acolo să parcați. Era o plaja cu mese sub pomi spre bar, dar i-am uitat numele”, a scris această persoană.

„Pentru combustibil poți alimenta înainte de feribot cam 1,8 euro/litrul. Pâinea costă aproximativ 2 euro. Șezlongurile diferă de plajă la plajă, de la 10 euro în sus consumație. Prețuri pe plajă – 3-5 euro suc/cafea/frape, 5-10 euro hot dog / club Sandwich. Prețuri taverne 5 euro suc, cafea și 10-12 euro un fel de mâncare. 5-9 euro salate diverse.17 euro o porție de calamar/ miel/ ied, 35 de euro platou fructe de mare pentru 2 persoane. PS: am văzut foarte mulți oameni de alte naționalități, inclusiv greci, cu prosopul și lădița frigorifică , îți iei ce vrei și consumi cât ai, important este sa te simți tu bine”, a fost alt punct de vedere, scrie Adevărul.