Ce au pățit 4 familii din București care, în martie, au închiriat o vilă din Grecia pentru luna iulie. Au fost sunați cu doar o zi înainte de cazare

Patru familii din București care, în martie, au închiriat o vilă în Skiathos pentru vacanța de vară s-au trezit cu planurile date peste cap chiar în ajunul plecării spre Grecia.

În loc de peisaje exotice și relaxare la soare, au avut parte de o experiență neplăcută.

Rezervarea din martie, anulată în iulie

Vacanța lor a fost planificată în cel mai mic detaliu încă din luna martie, când patru familii, cu șapte copii, cu vârste între 1 și 12 ani, au rezervat Vila Christina, în mod direct, de la proprietari, fără intermedierea unei platforme specializate, precum Booking.

Cu doar o zi înainte de cazare, au primit un mesaj prin care proprietarul îi anunța că vila nu mai este disponibilă din cauza unor „probleme la boilere”. Iar în urma unei discuții telefonice tensionate, proprietarul vilei le-ar fi închis apelul fără explicații suplimentare.

În locul rezervării anulate, românilor li s-au oferit două alternative: una de trei ori mai scumpă și alta care nu accepta copii.

Din senin, vacanța pe care și-o planificaseră s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru a găsi cazare de urgență în Grecia.

Pe Facebook, acolo unde întâmplarea a fost făcută publică, o româncă stabilită în Skiathos, care lucrează în domeniul turismului, le-a confirmat celor pățiți că astfel de practici nu sunt rare. Astfel, ea susține că există suspiciuni potrivit cărora unele vile sunt rezervate inițial la un preț accesibil, apoi sunt refuzate clienților cu pretextul unor probleme tehnice doar pentru a fi subînchiriate ulterior la prețuri mai mari, către turiști dispuși să plătească pe loc.

Chiar dacă proprietarul de la Christiana a promis returnarea banilor, turiștii români păcăliți susțin că au rămas cu pagube semnificative: bilete de avion nerambursabile, mașini deja închiriate și o vacanță compromisă.

„Evitați cât puteți sau…”

„NU RECOMAND VILLA CHRISTINA, SKIATHOS ! Vreau să fac o postare ca alertă să fiți atenți și sub nicio formă să nu luați fără booking cazare la Vila Christina , Skiathos . Am achiziționat o vacanță pe încredere de prin luna martie . 4 familii cu 7 copii între 1-12 ani , care am rămas cum s-ar spune cu ochii în soare cu o zi înainte de vacanță când proprietarul a zis ca din păcate nu ne mai poate primi ca are ceva probleme la boilere . Ne-a zis ca el ne-a dat alte variante sa ne ajute: o cazare de 3 ori mai scumpă și încă una unde nu ne primeau cu copiii și gata s-a spălat pe mâine.

Am vb cu o româncă care lucra în Skiathos în turism și a zis ca sunt recunoscuți pt astfel de practici . Îți iau banii se folosesc de ei apoi zic ca nu te mai pot primi pt ca ei subînchiriază la un preț mai mare. Foarte nervos mi-a zis ca ne dă banii înapoi și i-am zis ca nu așa se face ca noi avem și bilete de avion , mașini închiriate și a zis ca nu e treaba lui după care mi-a închis telefonul.

Deci evitati cat puteți sau luați prin booking. Nu recomand !!!”, este postarea de pe Facebook a românilor.

