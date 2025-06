ESTONIA a început să construiască tranșee și buncăre, ca plan de apărare împotriva Rusiei: „Nu e vorba dacă va ataca, ci când”

„Acum putem spune că, da, am început lucrările de construcție pe linia de apărare baltică, unde, în prima fază, construim tranșee antitanc”, a confirmat Armin Siilivask, manager de proiect la The Baltic Defense Line, care lucrează pentru Centrul Estonian de Investiții în Apărare, potrivit The Baltic Sentinel.

Estonia’s digging anti-tank trenches and building bunkers along its border with Russia, with plans for up to 28 bunkers and 10 storage sites by 2025. Latvia and Lithuania are set to build similar defenses too. pic.twitter.com/nLqCwyIh1l

— WarTranslated (@wartranslated) June 20, 2025