O explozie puternică a avut loc în cursul nopții de duminică spre luni în fața unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 04:00, iar autoritățile au intervenit imediat în zonă.

Reacția autorităților: „Condamn categoric acest act”

Potrivit informațiilor transmise de postul public belgian RTBF, nu au fost raportate victime, însă clădirea sinagogii a suferit avarii importante.

Deflagrația s-a produs chiar în fața lăcașului de cult situat pe strada Leon Fredericq. Sinagoga, ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, este un reper al comunității evreiești locale și găzduiește totodată un mic muzeu dedicat istoriei acesteia.

Primarul orașului Liège, Willy Demeyer, a condamnat ferm incidentul și a spus că autoritățile tratează cazul ca pe un act grav motivat de ură.

„Condamn categoric acest act extrem de violent de antisemitism, care contravine tradiției orașului Liège de respect față de ceilalți. Nu se poate pune problema importării conflictelor externe în orașul nostru”, a spus primarul.

Poliția a securizat zona imediat după explozie și a instituit un perimetru de siguranță în jurul sinagogii. Strada a fost închisă temporar pentru ca anchetatorii să poată efectua cercetările la fața locului.

„Toate ferestrele au fost sparte și totul a explodat”

Un locuitor din zonă a relatat că deflagrația a provocat distrugeri vizibile atât la clădirea sinagogii, cât și la imobilele din apropiere. Geamurile au fost sparte pe o rază destul de mare.

„Chiar în fața sinagogii a fost o explozie și toată fațada, toate ferestrele au fost sparte și totul a explodat. Am fost treziți de zgomot și, când am coborât, am văzut că totul fusese distrus”, a spus localnicul.

În urma incidentului, cazul a fost preluat de divizia specializată în terorism a Poliției Judiciare Federale din Liège. La fața locului au intervenit și specialiștii serviciului belgian de dezamorsare a explozibililor, care au verificat zona pentru a exclude existența altor dispozitive.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată dacă există suspecți sau ce tip de exploziv a fost folosit. Investigația este în curs.

