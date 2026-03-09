Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria

Un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă, a fost acționat accidental în dispozitivul de jandarmi de la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, ceea ce a făcut ca partida să fie oprită pentru trei minute.

În repriza secundă a meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi, a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

Efectul, de scurtă durată, precizează Jandarmeria

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de trei minute, din cauza efectelor substanței.

Jandarmeria București menționează faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Totodată, Jandarmeria cere scuze pentru acest incident pe care îl consideră ca fiind unul izolat.

Tot în repriza secundă, arbitrul Horațiu Feșnic a oprit meciul pentru scandările rasiste ale suporterilor …rapidiști. La insistențele căpitanului Nicușor Bancu, „centralul” Horațiu Feșnic a chemat jucătorii la mijlocul terenului și a cerut ca scandările rasiste să înceteze.

Amenzile dictate la Rapid – Craiova

Tot la acest joc, organizatorul meciului, clubul Rapid, și firma de pază angajată pentru securitatea partidei au primit amenzi în valoare de 30.000 de lei de la Jandarmeria Capitalei. Jandarmii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.690 de lei, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare.

Jandarmeria Capitalei a precizat duminică seară că dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin. Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

