Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a transmis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD, că partidul său va decide poziția față de proiectul de buget în cadrul Consiliului Politic Național (CPN). Grindeanu susține că salariul minim și pachetul de solidaritate lipsesc din proiectul trimis de Guvern.

Sorin Grindeanu a subliniat că a primit proiectul de buget de la Ministerul Finanțelor și l-a transmis colegilor din structurile de partid. Liderul social-democraților spune că cel puțin două elemente lipsesc din acesta: pachetul de solidaritate nu este prins integral și creșterea salariului minim nu este bugetată.

„Avem Consiliu Politic duminică. Proiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanțelor, l-a trimis către colegii mei. Sunt câteva lucruri care par a nu fi prinse, în afară de programul de solidaritate, nu este bugetată nici creșterea salariului minim, care a fost deja convenită în coaliție. Așa că astăzi, mâine, având în vedere că aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până la aprobarea proiectului de buget în Guvern”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, președintele PSD a spus că partidul a votat un mandat care să susțină 3 lucruri: pachetul de solidaritate, proiectele de investiții locale – Anghel Saligny, PNDL, și să nu existe, din punct de vedere al taxelor și impizitelor față de anul trecut.

„Nu ne-am gândit că salariul minim nu e prins, credeam că sunt lucruri pe care le-am depășit. O să vedem dacă se mai adaugă ceva la cele trei puncte”.

Bugetul pentru 2026 rămâne principalul motiv de scandal în Coaliție în această perioadă. Conducerea PSD a intrat în ședință, de la ora 10:00, după ce social-democrații nu au primit banii ceruți ca să acorde ajutoare financiare persoanelor vulnerabile și au amenințat fie cu ieșirea de la guvernare, fie cu schimbarea lui Ilie Bolojan.

