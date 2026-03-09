În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL

În timp ce conducerea PSD are o ședință tensionată pentru a stabili poziția partidului în negocierile din coaliție, la PNL au loc discuții tehnice pe tema bugetului pentru 2026. Premierul și ministrul Finanțelor se întâlnesc în aceste momente cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și din Comisiile de Administrație Publică ale Camerei Deputaților și Senatului. Întâlnirea are ca obiectiv stabilirea formei finale a proiectului de buget, document care a fost transmis deja partidelor din coaliție pentru analiză.

Executivul propune un „buget onest”

Potrivit surselor guvernamentale, executivul propune un buget „onest”, construit în jurul investițiilor și al relansării economice. O prioritate majoră o reprezintă cofinanțarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care ar putea aduce României aproximativ 10 miliarde de euro în perioada următoare.

Guvernul susține că proiectul de buget pune accent pe investiții publice și pe atragerea fondurilor europene, în timp ce limitează cheltuielile considerate privilegii. În același timp, documentul ar urma să mențină nivelul de protecție socială cel puțin la nivelul anului trecut, cu posibilitatea unor suplimentări prin programe europene.

În discuțiile de astăzi apare și situația financiară a Capitalei. Proiectul de buget propune măsuri pentru evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului București. În paralel, administrația locală ar urma să își asume reforme majore pentru redresarea financiară și modernizarea orașului.

Negocierile continuă pe mai multe planuri în interiorul coaliției. În timp ce PSD analizează poziția politică a partidului, Guvernul și parlamentarii PNL lucrează la forma finală a documentului care va sta la baza dezbaterilor din Parlament în perioada următoare.

