Prima pagină » Diverse » Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet

Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet

10 ian. 2026, 23:30, Diverse
Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet
Galerie Foto 4
Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet

Un fenomen spectaculos s-a format în județul Harghita, în ianuarie 2026. Cascada Toplița a înghețat complet, creând un adevărat spectacol vizual natural pentru cei prezenți. Vizitatorii aflați în zona cascadei au oprit să fotografieze frumusețea naturii, rămânând uimiți de peisaj.

Vizitatorii ajunși în județul Harghita au putut fi martori în fața unui fenomen natural, printre pădurile din zonă. Mergând pe drumul către cascadă, într-un real peisaj de iarnă, vizitatorii au putut privi o „operă de artă” a naturii. Și anume, Cascada Toplița, cunoscută pentru apele termale ale sale, a înghețat complet.

Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet

Cascada Toplița înghețată / foto: Facebook

Spectacol natural la Cascada Toplița: apa a înghețat complet

Persoanele care au avut ocazia să meargă, zilele acestea, în județul Harghita, și care au oprit la Cascada Toplița au putut avea parte de un spectacol natural. În urma temperaturilor scăzute și a condițiilor meteorologice, cascada a înghețat în totalitate.

„Este incredibil să vezi cum apa fierbinte a cascadei se întâlnește cu gerul de afară. Parcă ai fi într-un tablou de poveste”, a declarat un vizitator.

Cascada Toplița este cunoscută pentru apele termale, reprezentând, în același timp, un obiectiv turistic popular în județul Harghita. De altfel, cascada mezotermală, formată pe terasa râului Mureș, este o raritate geologică care atrage cercetători și turiști din întreaga lume. De menționat faptul că această cascadă a fost declarată monument al naturii. Aceasta este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și peisagistic).

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Țara care și-a schimbat capitala prin decret prezidențial
FLASH NEWS 🚨 Trump intră în scenă: Iranul privește spre libertate, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute!
22:31
🚨 Trump intră în scenă: Iranul privește spre libertate, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute!
MILITAR Americanii au staționat portavioane și 180 de aeronave în apropierea Iranului. Mișcări de trupe de ultimă oră
22:25
Americanii au staționat portavioane și 180 de aeronave în apropierea Iranului. Mișcări de trupe de ultimă oră
LIFESTYLE Cum se prepară cele mai delicioase sarmale turcești. Ce să faci pentru un gust desăvârșit
22:12
Cum se prepară cele mai delicioase sarmale turcești. Ce să faci pentru un gust desăvârșit
INFRASTRUCTURĂ Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate”
22:08
Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate”
REACȚIE Traian Băsescu explică cum ar fi trebuit redus deficitul bugetar: „Aici trebuia operat”
21:37
Traian Băsescu explică cum ar fi trebuit redus deficitul bugetar: „Aici trebuia operat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe