Fenomen spectaculos în județul Harghita. Cum arată Cascada Toplița înghețată complet

Un fenomen spectaculos s-a format în județul Harghita, în ianuarie 2026. Cascada Toplița a înghețat complet, creând un adevărat spectacol vizual natural pentru cei prezenți.

Vizitatorii ajunși în județul Harghita au putut fi martori în fața unui fenomen natural, printre pădurile din zonă. Mergând pe drumul către cascadă, într-un real peisaj de iarnă, vizitatorii au putut privi o „operă de artă” a naturii. Și anume, Cascada Toplița, cunoscută pentru apele termale ale sale, a înghețat complet.

Spectacol natural la Cascada Toplița: apa a înghețat complet

Persoanele care au avut ocazia să meargă, zilele acestea, în județul Harghita, și care au oprit la Cascada Toplița au putut avea parte de un spectacol natural. În urma temperaturilor scăzute și a condițiilor meteorologice, cascada a înghețat în totalitate.

„Este incredibil să vezi cum apa fierbinte a cascadei se întâlnește cu gerul de afară. Parcă ai fi într-un tablou de poveste”, a declarat un vizitator.

Cascada Toplița este cunoscută pentru apele termale, reprezentând, în același timp, un obiectiv turistic popular în județul Harghita. De altfel, cascada mezotermală, formată pe terasa râului Mureș, este o raritate geologică care atrage cercetători și turiști din întreaga lume. De menționat faptul că această cascadă a fost declarată monument al naturii. Aceasta este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și peisagistic).

