Top 10 locuri de vizitat lângă București, ideale pentru cei care preferă natura

Dacă ești în căutarea unor locuri frumoase lângă București, îți vom prezenta o listă cu acestea. În apropiere de București există multe locuri de vizitat, palate, parcuri tematice și mănăstiri, la plaje, lacuri și zone de wellness. Aceste locuri de lângă București sunt ideale pentru cei care preferă natura.

Parcul ș i Palatul Mogo ș oaia

Parcul Mogoșoaia este km uat în comuna Mogoșoaia, din nord-vestul Bucureștiului, la 18,2 Km de centrul Capitalei. Acest parc găzduiește și Palatul Mogoșoaia, cunoscut drept Domeniul Mogoșoaia. Palatul este unul dintre cele mai populare domenii de lângă București, aparținând familiei Brâncoveanu vreme de 120 de ani. Astăzi, palatal găzduiește Muzeul de Artă Brâncovenească, iar în fațada din spare te poți buucra de o logie construită în stil venetian. Există și loc de joacă pentru copii, dar poți merge și la Zumbala Wake Park pentru practicarea de wakeboarding. Taxa de vizitare a palatului este de 20 de lei. Pentru a ajunge aici, poți folosi magistrala de metrou M4 până la Parc Bazilescu, iar ulterior linia de autobuz 460, sau poți merge cu autobuzul 331 de la Piața Romană până la capăt de linie (Dămăroaia) iar ulterior iei autobuzul 460.

Cu mașina personală, din Piața Victoriei va trebui să te îndrepți către Casa Presei Libere, iar ulterior pe Bd. Poligraficiei, spre parcul Bazilescu.

2. Parcul Dendrologic Chitila

Este situat pe malul lacului cu același nume, la o distanță de 15 km de centrul Capitalei. Este o adevărată oază de liniște în inima naturii și este ideal pentru a petrece o zi însorită în natură. Locul este preferat de iubitorii de picnic.

3. Therme

Este unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat de lângă București. Este cel mai mare complex wellness din Europa, situat la 24,7 km nord de centrul Capitalei, lângă Balotești (cu intrare din DN1). Aici, copiii se pot bucura de 5 tobogane cu peste 1600 m lungime (în total), un loc de joacă cu apă și un loc de joacă pe plajă (plaja Galaxy). Prețul de intrare în zona Galaxy Therme este 101 lei/adult în weekend și 91 lei/adult, de luni până joi. De asemenea, copiii între 3 și 14 ani vor plăti 84 lei în weekend, vacanțe școlare sau de sărbătorile legale, respectiv 74 lei de luni până joi.

4. Parcul de aventură Comana

Este situat oe malul lacului Neajlov, în localitatea Comana, la 38.2 km sud de București. Atracția acestui loc este Cascada de Tiroiliene, precum și tiroliana peste lac, cu o lungime de 130 m. În ce privește programul de vizitare, parcul Comana este deschiz zilnic de la 09:00 la 17:00.

5. Delta Neajlovului

Denumită și Balta Comana, ea este situate în Parcul Natural Comana și este a doua deltă a României din punct de vedere al biodiversității, după Delta Dunării. Are o suprafață de 1206.4 hectare iar 400 ha dintre acestea sunt reprezentate de luciu de apă permanent. Te poți plimba cu barca sau cu caiacul, poți face pescuit sau poți admira frumusețea acestui loc.

6. Domeniul Știrbey

Este situat la 25 de km de centrul Capitalei, în Buftea, pe malul lacului cu același nume. A fost construit în anul 1864 de către domnitorul Dimitrie Știrbey, după un model elvețian. Domeniul este popular și pentru faptul că, în 1916, în timpul primului război Mondial, aici s-a refugiat Regina Maria. Astăzi, domeniul este proprietate privată.

7. Edenland Park

Este un frumos parc de aventură din România, situat pe Str. Cantonului, în Balotești, la 33 km nord de București. Parcul, amenajat în pădurea Vlădieasca, oferă și opțiuni de cazare în căsuțele din copaci, dacă vrei să rămâi peste noapte.

8. Pădurea și Lacul Snagov

Lacul Snagov este cel mai important liman fkuviatic de pe cursul inferior al Ialomiței, situat în nordul Capitalei, la o distanță de 40 de km de centru. Este și cel mai adânc lac din Câmpia Română, cu 9 metri adâncime, având o lungime de 16 km, pe o suprafață de 600 de hectare. În plus, te poți plimba și prin pădure sau poți lua masa la restaurantele de pe malul lacului.

9. Mănăstirea Snagov

În apropiere, se poate vizita și Mănăstirea Snagov, în apropiere de satul Siliștea Snagovului. Mănăstirea a fost atestată documentar în 1408, fiind ctitorită de Mircea cel Bătrân. În plus, se presupune că Vlad Țepel ar fi înmormântat aici.

10. Domeniul Greaca

Este situat la 45 km de București, în județul Giurgiu. Se întinde pe 12 hectare și are două piscine, restaurant, cramă și conac în stil neoromânesc, unde te poți caza. Domeniul mai pune la dispoziția turiștilor și cazare în 10 apartamente și 4 garsoniere. Prețul unui apartament este de 560 lei/noapte, în timp ce o garsonieră poate fi rezervată pentru 330 lei/noapte, cu micul dejun inclus.

