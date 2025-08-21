Prima pagină » Actualitate » Top 10 locuri de vizitat lângă București, ideale pentru cei care preferă natura

Top 10 locuri de vizitat lângă București, ideale pentru cei care preferă natura

21 aug. 2025, 11:10, Actualitate
Top 10 locuri de vizitat lângă București, ideale pentru cei care preferă natura
sursa foto: Facebook/Therme

Dacă ești în căutarea unor locuri frumoase lângă București, îți vom prezenta o listă cu acestea. În apropiere de București există multe locuri de vizitat, palate, parcuri tematice și mănăstiri, la plaje, lacuri și zone de wellness. Aceste locuri de lângă București sunt ideale pentru cei care preferă natura.

  1. Parcul și Palatul Mogoșoaia

Parcul Mogoșoaia este km uat în comuna Mogoșoaia, din nord-vestul Bucureștiului, la 18,2 Km de centrul Capitalei. Acest parc găzduiește și Palatul Mogoșoaia, cunoscut drept Domeniul Mogoșoaia. Palatul este unul dintre cele mai populare domenii de lângă București, aparținând familiei Brâncoveanu vreme de 120 de ani. Astăzi, palatal găzduiește Muzeul de Artă Brâncovenească, iar în fațada din spare te poți buucra de o logie construită în stil venetian. Există și loc de joacă pentru copii, dar poți merge și la Zumbala Wake Park pentru practicarea de wakeboarding. Taxa de vizitare a palatului este de 20 de lei. Pentru a ajunge aici, poți folosi magistrala de metrou M4 până la Parc Bazilescu, iar ulterior linia de autobuz 460, sau poți merge cu autobuzul 331 de la Piața Romană până la capăt de linie (Dămăroaia) iar ulterior iei autobuzul 460.

Cu mașina personală, din Piața Victoriei va trebui te îndrepți către Casa Presei Libere, iar ulterior pe Bd. Poligraficiei, spre parcul Bazilescu.

2. Parcul Dendrologic Chitila

Este situat pe malul lacului cu același nume, la o distanță de 15 km de centrul Capitalei. Este o adevărată oază de liniște în inima naturii și este ideal pentru a petrece o zi însorită în natură. Locul este preferat de iubitorii de picnic.

3. Therme

Este unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat de lângă București. Este cel mai mare complex wellness din Europa, situat la 24,7 km nord de centrul Capitalei, lângă Balotești (cu intrare din DN1). Aici, copiii se pot bucura de 5 tobogane cu peste 1600 m lungime (în total), un loc de joacă cu apă și un loc de joacă pe plajă (plaja Galaxy). Prețul de intrare în zona Galaxy Therme este 101 lei/adult în weekend și 91 lei/adult, de luni până joi. De asemenea, copiii între 3 și 14 ani vor plăti 84 lei în weekend, vacanțe școlare sau de sărbătorile legale, respectiv 74 lei de luni până joi.

4. Parcul de aventură Comana

Este situat oe malul lacului Neajlov, în localitatea Comana, la 38.2 km sud de București. Atracția acestui loc este Cascada de Tiroiliene, precum și tiroliana peste lac, cu o lungime de 130 m. În ce privește programul de vizitare, parcul Comana este deschiz zilnic de la 09:00 la 17:00.

5. Delta Neajlovului

Denumită și Balta Comana, ea este situate în Parcul Natural Comana și este a doua deltă a României din punct de vedere al biodiversității, după Delta Dunării. Are o suprafață de 1206.4 hectare iar 400 ha dintre acestea sunt reprezentate de luciu de apă permanent. Te poți plimba cu barca sau cu caiacul, poți face pescuit sau poți admira frumusețea acestui loc.

6. Domeniul Știrbey

Este situat la 25 de km de centrul Capitalei, în Buftea, pe malul lacului cu același nume. A fost construit în anul 1864 de către domnitorul Dimitrie Știrbey, după un model elvețian. Domeniul este popular și pentru faptul că, în 1916, în timpul primului război Mondial, aici s-a refugiat Regina Maria. Astăzi, domeniul este proprietate privată.

7. Edenland Park

Este un frumos parc de aventură din România, situat pe Str. Cantonului, în Balotești, la 33 km nord de București. Parcul, amenajat în pădurea Vlădieasca, oferă și opțiuni de cazare în căsuțele din copaci, dacă vrei să rămâi peste noapte.

8. Pădurea și Lacul Snagov

Lacul Snagov este cel mai important liman fkuviatic de pe cursul inferior al Ialomiței, situat în nordul Capitalei, la o distanță de 40 de km de centru. Este și cel mai adânc lac din Câmpia Română, cu 9 metri adâncime, având o lungime de 16 km, pe o suprafață de 600 de hectare. În plus, te poți plimba și prin pădure sau poți lua masa la restaurantele de pe malul lacului.

9. Mănăstirea Snagov

În apropiere, se poate vizita și Mănăstirea Snagov, în apropiere de satul Siliștea Snagovului. Mănăstirea a fost atestată documentar în 1408, fiind ctitorită de Mircea cel Bătrân. În plus, se presupune că Vlad Țepel ar fi înmormântat aici.

10. Domeniul Greaca

Este situat la 45 km de București, în județul Giurgiu. Se întinde pe 12 hectare și are două piscine, restaurant, cramă și conac în stil neoromânesc, unde te poți caza. Domeniul mai pune la dispoziția turiștilor și cazare în 10 apartamente și 4 garsoniere. Prețul unui apartament este de 560 lei/noapte, în timp ce o garsonieră poate fi rezervată pentru 330 lei/noapte, cu micul dejun inclus.

Autorul recomandă:

5 locuri din București ce merită VIZITATE într-un weekend

8 locuri secrete de vizitat în București: de la singura stradă în trepte la templul Coral

Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Elevii care rămân fără bursă din septembrie! Anunțul făcut de Ministerul Educației înainte de începerea noului an școlar
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări meteo
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mama și sora tinerei adolescentei care a pierit în urma aruncării sale alături de iubit, în fața unui TIR, au făcut primele declarații! Ce se află, de fapt, în spatele poveștii celor doi îndrăgostiți?
RadioImpuls
Mărturii tulburătoare! Gestul făcut de tatăl Georgianei, înainte ca adolescenta să își ia iubitul de mână și să se arunce în fața TIR-ului: „I-a zis să nu plece”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Mitul produselor „naturale” în îngrijirea pielii: ce spun dermatologii