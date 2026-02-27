SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene

Departamentul de Stat al Statelor Unite a instruit personalul neesențial al ambasadei sale din Israel să părăsească țara, pe fondul riscurilor crescute privind un conflict cu Iranul. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”, scrie New York Times. O intervenție militară americană ar semnala eșecul negocierilor indirecte privind programul nuclear al Iranului, a căror ultimă sesiune a avut loc joi la Geneva.

„Concentrează-te pe obținerea unui bilet de avion către orice destinație de unde îți poți continua apoi călătoria spre Washington, dar prioritatea principală este să părăsești țara rapid”, a scris ambasadorul SUA în Israel.

Washingtonul a anunțat vineri, 27 februarie, ca personalul neesențial din ambasada sa din Ierusalim, responsabil cu relațiile internaționale, să părăsească țara „din cauza riscurilor la adresa siguranței lor”.Ambasada a postat pe pagina de socializare X un anunț în care se preciza că autoritățile își rezervă dreptul de a „restricționa sau interzice în continuare angajaților guvernamentali și membrilor familiilor acestora să călătorească în anumite zone din Israel, Orașul Vechi al Ierusalimului și Cisiordania”.

Deși anunțul Departamentului de Stat și al Ambasadei SUA din Israel nu menționează Iranul, acesta vine după ce Donald Trump a lansat o nouă serie de atacuri la adresa Teheranului, iar în Orientul Mijlociu este desfășurată o forță impresionantă aeriană și navală. Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este așteptat în Marea Arabiei după ce joi a părăsit Creta.

Un număr mare de americani au părăsit Irakul

Vineri, un număr mare de cetățeni americani au părăsit Irakul prin Aeroportul Internațional din Bagdad, o mișcare care a apărut pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran și al amenințărilor Teheranului că va ataca bazele militare americane din regiune.

Publicația Al Hadath a raportat un flux neobișnuit de cetățeni americani care părăsesc țara prin principalul aeroport din Bagdad. Plecările coincid cu autorizarea evacuării personalului neesențial din Israel și cu mișcări similare în Liban.

Israelul a început să deschidă adăposturile antiaeriene

Între timp, Israelul a deschis adăposturile din Beer Șeva pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul. Anunțul vine în urma amenințărilor din partea Washingtonului și a retragerii grăbite a personalului american din ambasada SUA din Israel.

Iranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune dacă este atacat, în timp ce Israelul ar putea fi implicat și el într-o confruntare militară între Teheran și Washington.

