Stațiunea balneară din România populară printre turiști. Zona este bogată în lacuri saline, iar pensionarii vin aici pentru tratamente

Voi știați care este stațiunea balneară din România care are mai mulți turiști decât localnici? Este populară printre oameni de toate vârstele, îndeosebi în rândul pensionarilor. Zona este bogată în lacuri saline, iar vizitatorii beneficiază de tratamente pentru ameliorarea diverselor afecțiuni. Aici, o noapte de cazare poate costa în jur de 300 de lei.

România ascunde o multitudine de „comori” naturale, iar una dintre ele se află chiar în județul Maramureș. Ocna Șugatag este stațiunea balneară din România care are mai mulți turiști decât localnici! La sfârșiturile de săptămână din august 2025, de exemplu, s-au prezentat peste 2.500 de turiști la Ocna Șugatag.

„Datorită acestui fapt, în luna august, lună maximă din punct de vedere al turiştilor, am avut cel puţin pe sfârşit de săptămână turişti mult mai mulţi decât populaţia rezidentă a Ocnei Şugatag. Turiştii, din estimările noastre, în sfârşiturile de săptămână din luna august au depăşit cu mult 2.500”, a declarat Ioan Oanea, primarul din Ocna Şugatag, pentru Observator News.

Ocna Șugatag, stațiunea balneară din România care are mai mulți turiști decât localnici

Turiștii vin aici pentru a beneficia de tratamentele balneare care îi ajută la ameliorarea diverselor afecțiuni, dar și pentru a se bucura de momente de relaxare. Localitatea Ocna Șugatag dispune de peste 50 de unităţi de cazare care dispun, la rândul lor, de piscine cu apă sărată.

Prețuri Ocna Șugatag: cazare, acces la bazine

Prețul unei nopți de cazare este în jur de 300 de lei, în Ocna Șugatag, în funcție de pensiunea sau hotelul ales. Există și variante mai ieftine, conform unei platforme specializate în turism. La o scurtă simulare a unei perioade de cazare prin Booking, un cuplu poate plăti circa 600 de lei pentru 3 nopți de cazare la o proprietate administrată de o gazdă particulară. Altfel, o pensiune situată la jumătate de kilometru de centru cere circa 500 de lei pentru 3 nopți de cazare / cuplu.

O altă gazdă particulară cere circa 850 de lei pentru aceeași perioadă de ședere în Ocna Șugatag. Există prețuri situate la polul opus. O gazdă particulară cere 5.400 de lei pentru 3 nopți de cazare la vilă. Proprietatea dispune de 6 dormitoare, 1 living, 7 băi, 11 paturi și o bucătărie.

Turiștii care doresc să înoate în bazine trebuie să plătească o taxă. Adulții vor achita 45 de lei pentru accesul la bazine. Pentru copii, prețul este de 25 de lei.

Ce vizitezi în județul Maramureș?

Există și o serie de obiective turistice care pot fi vizitate în județul Maramureș:

Rezervația naturală Pădurea Crăiasa (44 de hectare – arie protejată);

Cimitirul Vesel din Săpânța;

Lacul Morărenilor (rezervație naturală);

Biserica de lemn din Breb (datează din 1622 și are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril);

Mocănița de la Vișeu;

Biserica de lemn din Șugatag;

Cascada Cailor de la Borșa;

Lacul Albastru din Baia Sprie.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)