Cele mai frumoase destinații de vacanță din TRANSILVANIA. Care sunt locurile recomandate pentru a fi vizitate

Este recunoscut deja faptul că în Transilvania sunt foarte multe locuri de vizitat, obiective turistice și destinații de vacanță cu adevărat minunate. Fie că ești fanul naturii, cu peisajele sale impresionante, sau iubești cetățile medievale încărcate de istorie și legende, această zonă a României oferă posibilitatea de a le întâlni pe amândouă.

Cele mai frumoase orașe din Transilvania:

Sighișoara

Brașov

Sibiu

Alba Iulia

Oradea

Cluj-Napoca

Cele mai frumoase sate din Transilvania:

Râmetea

Şirnea

Viscri

Saschiz

Biertan

Breb

Botiza

Câlnic

Prejmer

Cele mai frumoase obiective turistice din Transilvania:

Castelul Bran

Amfiteatrul Transilvania

Castelul Corvinilor

Salina Turda

Cheile Turzii

Peștera Urșilor

Padiș

Peștera Scărișoara

Peștera Vânatarele Ponorului

Cheile Râmețului

Pădurea Hoia Baciu

Castelul Banffy din Bonțida

Sighișoara

Sighișoara este printre puținele cetăți medievale din Europa care mai sunt încă locuite, dar și unul dintre cele mai frumoase orașe din România. De altfel, datorită arhitecturii sale, a poziției și ambianței geografice, orașul a fost supranumit – încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea – „Perla Transilvaniei”. Oraşul oferă o mulțime de obiective turistice, începând cu centrul istoric.

Turnul cu Ceas este un adevărat muzeu în interior, iar de pe terasa se poate observa orașul în toata splendoarea sa, o panoramă care te lasă fără rcuvinte.. Un al doilea obiectiv îl reprezintă Pasajul Scărilor şi Scara Şcolarilor, astăzi cu 175 de trepte. Un al obiectiv este Şcoala din deal, una dintre cele mai vechi şcoli din Transilvania, iar al patrulea obiectiv ar putea fi Casa Vlad Dracul, în care se presupune ca s-a născut Vlad Ţepeş, numit Dracula.

Brașov

Evident, din lista celor mai frumoase locuri de vizitat în Transilvania nu putea lipsi orașul Brașov, o destinație de vacanță preferată de mii de turiști, în fiecare an, anual datorită obiectivelor turistice pe care orașul le pune la dispoziție. Fără îndoială, este unul dintre cele mai frumoase orașe din România.

Sibiu

La fel și Sibiul, unul dintre orașele turistice importante din România și printre cele mai frumoase locuri de vizitat în Transilvania, cu o mulțime de atracții pentru toți vizitatorii. Orașul este plin de muzee, catedrale, biserici și stațiuni montane. Aici, nu trebuie să ratezi Muzeul Satului „Astra”…

Alba Iulia

Orașul Alba Iulia, situat în inima Transilvaniei, este vizitat și el anual de mii de turiști, atât români, cât și străini. Cetatea Alba Carolina este, cu siguranță, prima în topul celor mai importante locuri de vizitat în Transilvania. Cetatea este împărţită în mai multe trasee turistice. Astfel, cei interesaşi pot să parcurgă Traseul celor Trei Fortificaţii, Traseul Porţilor, Traseul Neamului Românesc, Traseul Sudic, Traseul Estic sau Traseul Nordic.

Oradea

Printre cele mai frumoase locuri de vizitat în Transilvania se numără și orașul Oradea. Pe vremuri era numit Oradea Mare, acum fiind municipiul de reședință al județului Bihor. Oradea se află pe râul Crișul Repede, în imediata apropiere a frontierei cu Ungaria și cel mai important oraș din regiunea istorică Crișana.

Cluj-Napoca

Orașul Cluj-Napoca reprezintă unul dintre cele mai importante locuri de vizitat în Tansilvania, cu numeroase obiective turistice. Grădina Botanică din acest oraș este considerată o destinație turistică importantă a României. Acest obiectiv turistic se întinde pe o suprafață de 14 hectare și în interior sunt cultivate peste 10.000 de specii de plante, de pe toate continentele.

Satul Râmetea

Râmetea este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Alba, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România și printre cele mai importante locuri de vizitat în Transilvania. Frumusețea peisajelor se îmbină perfect cu arhitectura caselor, iar Cetatea Trascăului este un obiectiv important în zonă.

Situată în nordul Depresiunii Trascăului, la o altitudine medie de 550 de metri, localitatea Râmetea este înconjurată de masive montane mai înalte cu 500 – 600 de metri și este străbătută de la nord la sud de râul Râmetea.

Satul Şirnea

Şirnea e un sătuc din Braşov, amplasat la poalele Munţilor Piatra Craiului, la o altitudine de aproape 1.400 m. În anul 1960, Şirnea a fost declarat primul sat turistic din România, iar în prezent, acolo se întâmplă o mulţime de evenimente interesante precum Focul lui Sumedru, care are loc în fiecare an în 25 octombrie.

Satul Viscri

Localitatea Viscri se află în comuna Bunești și își are originile în secolul al XII-lea, când aici au fost aduși secui, pentru a păzi granița estică a regatului. Aceștia au ridicat o biserică de calcar alb-verzuie, de la care s-a dat numele localității în maghiară și germană.

Satul a făcut obiectul mai multor reportaje apărute în presa britanică, după ce prințul Charles și-a cumpărat o casă aici, iar localitatea a înflorit efectiv, devenind unul dintre locurile preferate de turiştii din întreaga lume. Mai mult, în ultimii ani s-au construit pensiuni şi restaurante care îi întâmpină pe turişti cu produse tradiţionale.

Satul Saschiz

Aerul medieval se simte încă la Saschiz, fiind în topul celor mai frumoase sate din România și cele mai apreciate locuri de vizitat în Transilvania. Micuța comuna Saschiz, aflată la poalele unor dealuri împădurite din județul Mureș, abundă de istorie, cultură și tradiție mureșeană. Localitatea s-a dezvoltat destul de repede, Saschiz fiind cunoscut drept un sat cu multe bresle: cizmari, olari, zugravi, tâmplari – celebru pentru ceramica sa, smălțuită, de obicei, în verde.

Satul Biertan

Biertan, în graiul local Ghiertan, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sibiu, fiind așezat la sud de Târnava Mare, de-a lungul unui lanț de dealuri având înălțimi cuprinse între 388 și 750 m altitudine. Localitatea și-a păstrat farmecul, având case vechi construite în stil baroc transilvănean, cu ziduri groase, fundaţii din piatră, fațade în culori pastel și decoraţii cu motive viticole.

În sezonul turistic, artizani și apicultori din zonă își expun creațiile si produsele spre vânzare, în piațeta localitații, în fața intrării în cetate. Ansamblul arhitectural cu frumoasa cetate fortificată au determinat includerea comunei pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Satul Breb

Satul Breb din județul Maramureş îi atrage anual pe fotografii străini care doresc să imortalizeze una dintre rarele amprente ale trecutului. În localitate, sunt mai multe puncte de belvedere: Creasta Cocoşului, Lacul Morărenilor şi Taul Chendroaie, toate fiind rezervaţii naturale. De asemenea, în localitate se găseşte și o biserică veche de lemn, construită în anul 1300.

Se mai pot vedea aici şi porţile masive din lemn, vechi sau mai noi, care se găsesc în toate cele patru localităţi ale comunei. Poarta din lemn reprezintă cel mai important element de arhitectură tradiţională a ţăranului din Maramureş.

Botiza

În inima Maramureşului, pe Valea Izei, se află un ţinut de poveste, locuit de oameni ce sfidează timpul neostenind niciodată. Este vorba de localitatea Botiza, atestată documentar încă din anul 1373 – sub denumirea de Batizha – şi, pe lângă frumuseţea locurilor care te va încânta cu siguranţă, aici poţi vizita şi mănăstirea Botiza sau izvorul cu ape minerale Borcut. Aici mai poţi vedea şi Bârsana, alt sătuc de care maramureşenii sunt mândri şi care e la fel de pitoresc ca Botiza, ambele fiind unele dintre cele mai frumoase sate din România.

Câlnic

Comuna Câlnic este situată în partea sud-estică a judeţului Alba, în zona dealurilor subcarpatice, la o distanţă de 28 km de municipiul Alba Iulia şi la 15 km de Sebeş. Aşezată pe culoarul depresionar Sebeş – Apold, are un relief specific de dealuri desfăşurat pe o altitudine cuprinsă între 300 şi 600 m. Atestată documentar pentru prima dată în anul 1269, localitatea Câlnic este cunoscută prin vechi aşezări neolitice din cultura Coţofeni. În secolul al XII-lea au fost colonizaţi aici saşii care au construit cetatea ţărănească Câlnic, cea mai reprezentativă dintre fortificaţiile Transilvaniei din secolul al XIII-XIV-lea. Localitatea Câlnic, cu biserica ei fortificată este inclusă în Patrimoniul UNESCO din România.

Prejmer

Prejmer, mai demult Prajmar și Preșmer, este satul de reședință al comunei omonime din județul Brașov. Localitatea Prejmer este vizitată de turiști, atât pentru frumusețea naturală, cât și pentru cetatea și biserica fortificată, care sunt unele dintre cele mai apreciate obiective turistice din zonă.

Castelul Bran

Castelul Bran este unul dintre cele mai populare castele din România, un obiectiv vizitat atât de turiștii români, cât și de cei străini. Legenda lui Dracula face parte din castelul Bran, unul dintre cele mai căutate obiective turistice de la noi din țară.

Amfiteatrul Transilvania

Amfiteatrul Transilvania se află între în satul Cheia, aflat între Moieciu de Jos și cel de Sus, chiar pe culmile munților. Este o proprietate privată, de peste 100 de hectare, un adevărat colț de rai care oferă priveliști uimitoare asupra Munților Carpați. Situat la o altitudine 1.200 de metri, acest loc pare desprins dintr-o poveste, fiind o locație perfectă pentru meditație, pentru minte, trup și suflet și reconectare cu natura.

După cum dezvăluie și numele, Amfiteatrul Transilvania se află într-unul din cele mai frumoase puncte de belvedere, oferind o panoramă unică asupra Munților Bucegi și Piatra Craiului. Situat la doar 41 km de Brașov și 12 km de Castelul Bran, Amfiteatrul Transilvania este o destinație care îți răsfață privirea și sufletul, mai scrie sursa citată.

Castelul Corvinilor

Castelul Corvinilor, numit și Castelul Hunedoarei, este cetatea medievală a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind situat în top 10 destinații de basm din Europa.

Salina Turda

Pe lângă aerul curat din salină, aici poți face diverse activități de relaxare, destinația oferind un teren de minigolf, masă de biliard, de tenis, dar te și poți plimba cu barca pe lacul mina Terezia. Zăcămintele de sare de aici s-au format în urmă cu 13,5 milioane de ani, într-o mare cu adâncime redusă și sub un climat tropical. Aerul de aici, dar și de la alte saline, cum ar fi Salina Praid, face foarte bine la câteva boli precum bolile tractului respirator, aerul sărat fiind ideal pentru infecțiile cronice ale aparatului respirator.

Cheile Turzii

Cheile Turzii reprezintă o arie naturală protejată, aflată la circa 40 de minute de mers cu mașina, fiind o destinație populară printre amatorii de drumeții de munte și nu numai. Odată ajunși aici, vă puteți bucura de un peisaj de neuitat, dar puteți vizita și alte obiective turistice apropiate, cum ar fi Cheile Turului, Cascada Ciucaș și Cheile Borzești. Zona este ideală pentru cei pasionați de alpinism și escaladă, iar cei curajoși pot să încerce chiar și tiroliana.

Peștera Urșilor

Peștera Urșilor, descoperită în septembrie 1975, este unul dintre principalele obiective turistice din județul Bihor. Aflată la 80 de kilometri de Oradea, peștera se află printre principalele locuri de vizitat în zonă. Numele peșterii vine de la multitudinea de fosile de urs de cavernă (specie dispărută), dar și a fosilelor de capră neagră, leu și hienă de peșteră. Este împărțită în două nivele, dintre care al doilea nivel e rezervat pentru cercetări științifice. Galeria superioară este deschisă publicului și amenajată corespunzător.

Padiș

Zona turistică Padiș face parte din Parcul Natural Apuseni și este perfectă pentru iubitorii de munte. Zona include obiective turistice naturale precum Poiana Florilor, Poiana Vărăsoaia sau Cetățile Ponorului. Parcul Natural Apuseni se întinde pe suprafața a trei județe (Bihor, Cluj și Alba), zona fiind perfectă pentru camping și trasee montane.

Peștera Scărișoara

Peștera Scărișoara găzduiește gheţarul de la Scărişoara, primul gheţar ca mărime din ţară şi al doilea din lume şi se bucură de o mulţime de vizitatori, care coboară până în inima peşterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare gheţar.

Peștera Vânătările Ponorului

Peştera Vânătările Ponorului oferă cel mai impunător peisaj din județul Alba, pentru că vizitatorii care ajung în acest loc pot vedea o cascadă lungă de 100 de metri, cu ape repezi care se pierd sub stânci și zeci de metri de pereți vineți care compun în totalitate peisajul de la Vânătările Ponorului.

Cheile Râmețului

Cheile Râmeţului reprezintă cel mai mare obiectiv natural al părţii centrale a Trascăului, această zonă fiind declarată rezervaţie naturală complexă ce se întinde pe o suprafaţă de 150 hectare.

Pădurea Hoia Baciu

În inima Ardealului se găsește una din cele mai misterioase atracții turistice din România, pădurea Hoia Baciu, despre care legendele vorbesc despre fenomene paranormale care se petrec în această pădure, atrăgând și atenția străinilor. Presa din SUA și Marea Britanie au numit-o una din cele mai înfricoșătoare păduri din lume.

Castelul Banffy din Bonțida

Castelul Banffy din Bonțida a devenit un important punct de atracție turistică din județul Cluj, mai ales datorită Festivalului Electric Castle, organizat anual în acest loc de poveste. Castelul Banffy a luat locul unui fost conac, reședință nobiliară, iar în prezent se află în plin proces de restaurare, dar cu porțiuni deschise vizitatorilor, scrie Libertatea.

