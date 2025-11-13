Prima pagină » Diverse » Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri. Ce sunet scoate când respiră: „Trăiesc așa de la 20 de ani”

13 nov. 2025, 12:06, Diverse
Paris, singura fiică a lui Michael Jackson, le-a arătat fanilor o latură șocantă a ei: vedete are nasul „perforat” după ce, ani la rând, a consumat substanțe interzise. „Scoate un fluierat puternic”, spune Paris Jackson.

Paris, fiica regretatului rege al muzicii pop Michael Jackson, și-a arătat nasul cu diformități pe TikTok: „Se cheamă sept perforat”, spune vedeta, potrivit dailystar.co.uk.

„Cred că de la asta se întâmplă. Nu vă drogați, copii. Nu spun nimănui ce să facă, dar nu recomand așa ceva, deoarece drogurile mi-au distrus viața”, a povestit Paris.

Tânăra și-a luminat interiorul nasului cu o lanternă, lăsând să se vadă perforația. Este „curată” de șase ani și „nu vrea o operație estetică, pentru a repara gaura din nas”.

„Trebuie să iei pastile, dacă faci o asemenea intervenție și nu vreau așa ceva. Trăiesc așa de la 20 de ani și este un chin când te afli în studio-ul de înregistrări”.

Fiica lui Michael Jackson a scăpat de viciu

Paris a glumit și și-a introdus un spaghetti în nas, apoi a demonstrat cum „fluieră” septul, când respiră.

În ianuarie 2025, Paris a aniversat cinci ani de când se ține departe de droguri: „Zâmbesc pentru că am scăpat de droguri și pot face muzică. Acum pot să mă bucur de dragostea pentru câinii și pisica mea”.

Sursa foto: Paris Jackson / TikTok / Profimedia

Mediafax
