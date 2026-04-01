Fosta șefă a TVR, Doina Gradea, intervine în “scandalul meselor” cu Adriana Saftoiu: “Nu am avut card de protocol. Nu mi-am decontat mese”

Ruxandra Radulescu
Contactată de Gândul, fosta șefă a TVR Doina Gradea a spus că nu vrea să comenteze punctual cazul Adrianei Saftoiu, dar a menționat că, în mandatul ei, nu s-a pus niciodata problema meselor de protocol decontate de TVR.

„Pe perioada mandatului meu din septembrie 2017 până în mai 2021, nu am avut niciodată un card și nici nu am solicitat. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau un card de protocol”, a declarat Doina Gradea.

„Cheltuielile se fac în baza unui referat de necesitate, ca orice cheltuială din banul public”

Fostul președinte, director general al Televiziunii Române, a explicat că banii pentru protocol sunt incluși în bugetul instituției și că fiecare sumă trebuie justificată cu facturi la biroul de Contabilitate.

Înainte de a cheltui banii, directorul TVR e obligat să facă un „referat de necesitate” în care să argumenteze, detaliat, că banii se duc pentru o activitate în beneficiul instituției, a explicat Doina Gradea.

„Fiecare cheltuială trebuie justificată cu facturi la Contabilitate.

Cheltuielile se fac în baza unui referat de necesitate, ca orice cheltuială din banul public. Trebuie să spui care este scopul, să fie un scop bine definit și să decontezi respectând acest referat. Dacă te-ai hotărât că te vezi cu cineva la masă, sau dacă e vorba de o masă festivă, toate în interesul televiziunii, trebuie argumentate și să existe în buget la cheltuieli”, a mai declarat Doina Gradea.

„Trebuie să fie cheltuieli de protocol, dar în limitele aprobate în buget”

Fosta șefă a TVR a relatat că, din propria ei experiență, sumele de protocol erau alocate doar în cadrul evenimentelor oficiale, pentru apă plată, cafele și mese frugale la cantina instituției. Aceasta a subliniat că astfel de chetuieli se făceau aproximativ odată pe lună.

„Cheltuielile de protocol pe care le-am avut au fost numai la ședințele lunare ale Consiliului de Administrație, pentru că erau foarte lungi – 7-8 ore – noi comandam de la cantina TVR o masă modestă pentru membrii Consiliului Administrativ.

Și eu am făcut cheltuieli de protocol, dar erau sume infime, o singură dată pe lună, pentru apă, sau cafea. Nu a existat să-mi decontez mese, să-mi cumpăr mâncare, sau să ies cu cineva la masă, niciodată, iar chestiile astea pot fi verificate. Trebuie să fie cheltuieli de protocol, dar în limitele aprobate în buget „, a precizat aceasta.

Bugetul TVR este aprobat de Parlament

Fosta președintă a TVR, Doina Gradea, a explicat că bugetul anual pentru TVR este aprobat de Parlament.

„Propunerea de buget este trimisă la Finanțe sub semnătura ordonatorului principal de credite, PDG, și a directorului economic. Această propunere este preluată de Finanțe și Guvern care trimit proiectul mare de buget național Parlamentului”, a precizat Doina Gradea.

Surse Gândul: Adriana Săftoiu ar urma să fie dată judecată pentru delapidare

Adriana Săftoiu, șefa TVR, ar urma să fie dată în judecată pentru delapidare și posibil abuz în serviciu, în urma dezvăluirilor Gândul despre cheltuielile pentru mâncare și mese la restaurant, pe banii instituției, au afirmat, în exclusivitate, surse din sindicatul Televiziunii Române. Sindicatele au solicitat, public, și demiterea lui Săftoiu.

Gândul a publicat, luni, un document din care reiese că Adriana Săftoiu face cumpărături, în nume personal, cu cardul TV.

Adriana Săftoiu a făcut cumpărături în valoare de peste 11.000 de lei pe cardul TVR

Documentul obținut de Gândul arată că șefa TVR, a făcut cumpărături în valoare de peste 11.000 de lei, cu un card de protocol al instituției pe care o conduce. În istoricul tranzacțiilor figurează mai multe achiziții în perioada decembrie anul trecut și martie, anul acesta. Sumele variază între 236 de lei și 706 lei.

Adriana Săftoiu a fost numită la conducerea TVR în Noiembrie 2025. De la preluarea mandatului s-a plâns public de greaua moștenire a vechiului PDG, Dan Turturică, de cheltuielile angajate de acesta și de situația critica în care se afla Finanțele instituției.

Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
