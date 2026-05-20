Trump spune că negocierile SUA-Iran au intrat în „faza finală”

Donald Trump a precizat miercuri seară că negocierile cu Iranul au intrat într-o „fază finală”, dar a avertizat în același timp că va relua atacurile militare dacă Teheranul nu acceptă un acord de pace, scrie Reuters.
La mai bine de șase săptămâni de când a fost întreruptă Operațiunea Epic Fury pentru a facilita un acord de pace, discuțiile pentru a pune capăt războiului arată foarte puține progrese.

„Suntem în etapele finale ale relației cu Iranul. Vom vedea ce se întâmplă. Fie vom face o înțelegere, fie vom face niște lucruri puțin urâte, dar sperăm că asta nu se va întâmpla”, le-a spus Trump reporterilor.
În cuvântarea de miercuri de la Academia Gărzii de Coastă a SUA, președintele american și-a reluat retorica de tipul „ori/ori”. „S-ar putea să fie nevoie să-i lovim foarte tare… dar poate că nu”.

Iranul nu se lasă mai prejos

Cu toate acestea, Teheranul a acuzat Washingtonul că complotează pentru reluarea operațiunilor militare și a amenințat în același timp că va riposta pentru orice atac, chiar și dincolo de Orientul Mijlociu.
Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, principalul negociator de pace al Iranului, a declarat într-un mesaj audio pe rețelele de socializare că „mișcările evidente și ascunse ale inamicului” arată că americanii pregătesc noi atacuri.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se va repeta, războiul regional promis se va extinde de data aceasta dincolo de regiune”, au declarat Gărzile Revoluționare într-un comunicat.

O nouă propunere de pace

Iranul a prezentat săptămâna trecută Statelor Unite o nouă ofertă de pace care conține, în mare măsură, aceiași termeni respinși anterior de Donald Trump, inclusiv cererile de control asupra Strâmtorii Ormuz, compensații pentru pagubele de război, ridicarea sancțiunilor, eliberarea activelor înghețate iraniene și retragerea trupelor din regiunea Orientului Mijlociu.

Presiunea alegerilor de la jumătatea mandatului

Președintele american este sub presiune să pună capăt războiului cu Iranul deoarece creșterea prețurilor la energie afectează Partidul Republican înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie. De la încetarea focului, comentariile sale publice au oscilat între amenințări cu reluarea bombardamentelor și afirmații că un acord este aproape.

