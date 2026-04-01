Sindicatul angajaților din TVR anunță, în exclusivitate pentru Gândul, că plănuiește să o dea în judecată pe Adriana Săftoiu. De ce o acuză

Adriana Săftoiu, șefa TVR, ar urma să fie dată în judecată pentru delapidare și posibil abuz în serviciu, în urma dezvăluirilor Gândul despre cheltuielile în scop personal pe banii instituției, au afirmat, în exclusivitate, surse din sindicatul Televiziunii Române.

Un adevărat scandal a izbucnit în spațiul public, după ce Gândul a scos la iveală că Adriana Săftoiu, șefa TVR, a făcut cumpărături în valoare de peste 11.000 de lei, cu un card de protocol al instituției pe care o conduce.

„Lucrurile sunt foarte grave”

Gândul a stat de vorbă cu mai mulți angajați din MediaSind, sindicatul TVR. Aceștia susțin că au discutat deja cu o casă de avocatură pentru a analiza cazul, iar următorul pas ar fi să o dea în judecată pe Săftoiu, pentru delapidare și abuz în serviciu.

„Faptele ei, în mod normal, nu ar atrage doar demiterea din funcție. Casa de avocatură a sindicatului analizează depunerea unei sesizări penale pentru delapidare și elemente constitutive ale abuzului în serviciu. Lucrurile sunt foarte grave”, a precizat sursa.

TVR-ul ar putea fi acționat în instanță

Adrianei Săftoiu i-au fost transmise marți, la doar o zi după dezvăluirile Gândul, o serie de întrebări din partea sindicatului TVR, referitoare la cheltuielile personale făcute prin cardul de protocol. Dacă șefa Televiziunii Române nu oferă răspunsurile solicitate, sindicatul ar urma să acționeze în instanță Televiziunea Română pe linie civilă, a mai precizat o altă sursă familiarizată cu situația.

„În baza Legii 544 pe 2001, am trimis întrebările cabinetului doamnei Săftoiu, cu termen de răspuns de 10 zile. Așteptăm răspunsul oficial la toate aceste întrebări. Ea are obligația să răspundă. Dacă nu răspunde, noi mergem pe linie civilă, acționăm Televiziunea Română în instanță, iar pe parte penală, așteptăm răspunsul casei de avocatură”, a menționat sursa citată.

Adriana Săftoiu, pusă față-n față cu angajații pe care-i acuză

Adriana Săftoiu ar urma să dea ochii cu salariații pe care i-a învinuit de cheltuielile făcute pe banii TVR-ului, în cadrul unei ședințe extraordinare, ce va avea loc chiar înainte de Paște, la data de 8 aprilie, ne-au mai transmis surse sindicale. În cadrul acestei ședințe, angajații ar uma să-i ceară explicații lui Săftoiu, referitoare la incident.

„Reprezentanții salariaților vor solicita amănunte pe data 8 aprilie când va avea loc ședință extraordinară”, a mai precizat o sursă.

Cazul Adrianei Săftoiu pe masa premierului Bolojan

Cazul cheltuielilor Adrianei Săftoiu, pe banii instituției de stat pe care o conduce, a fost sesizat și premierului Ilie Bolojan și comisiilor de cultură, au mai adăugat surse din sindicat.

„Noi am trimis comunicatul de presă și primului ministru și comisiilor de cultură”.

„Acel card a fost întocmit pe numele ei, nu a fost moștenit de la nimeni”

Angajații TVR sunt absolut revoltați de faptul că Adriana Săftoiu a învinuit personalul pentru cheltuielile cu un card de protocol, pe care figurează numele ei.

„Ca să dai vina pe membrii Consiliului Administrativ că au mâncat este de neconceput. Atât timp cât dânsa atacă angajații TVR că au salarii foarte mari că trebuie să dea oameni afară că trebuie să închidă studiouri teritoriale, constatăm că o face nu în interesul instituției, ci în interesul personal”, mai precizează surse Gândul.

„Doamna Săftoiu a început să iasă în spațiul public cu minciuni și să denatureze adevărul”

Potrivit surselor Gândul, cardul respectiv nu a fost „moștenit” de Adriana Săftoiu de la conducerea anterioară, ci i s-a făcut unul separat.

„Doamna Săftoiu a început să iasă în spațiul public cu minciuni și să denatureze adevărul. Acel card a fost întocmit pe numele ei, la finalul anului trecut cu semnătură la bancă, nu a fost moștenit de la nimeni, i s-a făcut un card nou pentru că așa sunt procedurile interne în TVR. Acum, ea îl folosește în interes personal”, au afirmat persoane familiarizate cu situația.

Adriana Săftoiu, la restaurant în ajun de Anul Nou, cu banii TVR-ului

Deși Adriana Săftoiu pretinde că acel card de protocol îl ține la cabinet, în documentul cheltuielilor, apare că l-a utilizat la data de 31 decembrie 2025, chiar în ajunul Anului Nou. Potrivit surselor Gândul, șefa TVR ar fi cheltuit banii la un restaurant, aflat chiar în zona unde aceasta locuiește.

„Dacă vă uitați cu atenție pe acel document, veți vedea că la data de 31 decembrie, în zona unde stă dânsa, apare o cheltuială la un restaurant aflat în apropiere. Dacă ar pierdut fi pierdut cardul, sau l-ar fi lăsat la cabinet, să nu credeți că ar fi venit cardul după ea acasă”.

Cum încalcă Adriana Săftoiu regulile TVR-ului

În mod teoretic, fiecare cheltuială din banii de protocol ai TVR-ului trebuie justificată, de aceea este inacceptabil ca tocmai șefa instituției să se erijeze de la această regulă, au mai precizat surse pentru Gândul.

„În TVR există proceduri, nu poți să cheltuiești un leu făra justificare. Nu poți să scoți niște bani de la bancomat, fără să-i justifici. Cardul de la BCR este pe numele dânsei, că altfel ar fi fost cu numele de Dan Turturică, fostul Președinte Director General”.

Gândul publicat un document din care reiese că Adriana Săftoiu face cumpărături, în nume personal, cu cardul TV.

În istoricul tranzacțiilor figurează două achiziții, în aceeași lună, februarie, la diferență de 3 zile. Sumele variază între 236 de lei și 706 lei. Un total de aproape 1.000 de lei.

Achizițiile au fost făcute de Saftoiu inclusiv de pe platforma lui Dragoș Pătraru. O luna mai târziu Săftoiu decidea să-l readucă pe Patraru la TVR.

Adriana Săftoiu a fost numită la conducerea TVR în Noiembrie 2025. De la preluarea mandatului s-a plâns public de greaua moștenire a vechiului PDG, Dan Turturică, de cheltuielile angajate de acesta și de situația critica în care se afla Finanțele instituției.

Recomandarea autorului: