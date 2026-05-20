China antrenează soldații lui Putin pentru războiul din Ucraina. Documente secrete dezvăluie un nou pact militar

Armata chineză a antrenat în secret aproximativ 200 de militari ruși, iar o mare parte dintre aceștia au mers pe frontul din Ucraina, potrivit unor documente declasificate și a unor rapoarte ale serviciilor de informații europene, scrie Welt. Această dezvăluire arată o implicare directă și mult mai profundă a chinezilor în sprijinirea mașinăriei de război a Rusiei, în ciuda faptului că autoritățile de la Beijing s-au poziționat mereu ca un actor neutru și un mediator de pace.

Potrivit documentelor declasificate, antrenamentul a vizat folosirea și combaterea dronelor și simulări de luptă modernă. Conform informațiilor de la serviciile de informații, cooperarea este una reciprocă, iar aproximativ 600 de soldați chinezi au fost antrenați, la rândul lor, în Rusia în 2025, inclusiv în domeniul tancurilor, artileriei, ingineriei și apărării aeriene.

Accentul antrenamentului pentru personalul militar rus din China la sfârșitul anului 2025 a fost pus pe utilizarea sistemelor fără pilot, a contramăsurilor electronice împotriva dronelor și a simulărilor moderne de luptă. Soldații ruși s-au antrenat atât pe simulatoare virtuale, unde situațiile de luptă sunt exersate pe ecrane similare jocurilor pe calculator, cât și practic pe cursuri cu drone în depozite.

Războaiele din Ucraina și Iran, un avantaj strategic pentru China

Mai mult, Moscova și Beijingul, potrivit anchetei, fac schimb de informații despre armele occidentale capturate în Ucraina, inclusiv HIMARS, Patriot, vehiculele blindate Marder și tancurile Abrams. China primește astfel de la Rusia ceva ce niciun alt stat nu îi poate oferi: experiență directă de luptă împotriva sistemelor de arme occidentale. Acest aspect este unul valoros din punct de vedere militar deoarece Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) nu a mai fost implicată într-un război major din anul 1979 (războiul din Vietnam) și duce o lipsă acută de experiență practică pe un câmp de luptă.

Rusia le transmite chinezilor rapoarte detaliate despre modul în care sistemele de apărare și atac ale Occidentului funcționează și, mai ales, cum pot fi învinse. Astfel, războiul din Ucraina a devenit cel mai mare poligon de testare pentru războiul modern și, cu această ocazie, Beijingul analizează acest conflict pentru o eventuală invazie sau blocadă a Taiwanului, unde se așteaptă să înfrunte aceleași doctrine și arme americane.

În timpul vizitei sale de stat din Beijing, Donald Trump a încercat o apropiere față de Xi Jinping, pe care l-a numit public „prietenul meu”. Cu toate acestea, întâlnirea s-a încheiat fără progrese majore, nici în ceea ce privește războiul din Iran, nici în ceea ce privește chestiunile comerciale cheie. În schimb, vizita lui Vladimir Putin în China a demonstrat apropierea politică dintre Moscova și Beijing.

