Dispută aprinsă între Netanyahu și Trump pe tema războiului cu Iranul. Care este motivul neînțelegerii

Donald Trump și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au avut marți o convorbire telefonică tensionată după ce cei doi șefi de stat au vorbit despre efortul de a ajunge la un acord cu Iranul, scrie Axios. În timp ce președintele american favorizează o soluție diplomatică rapidă, Netanyahu insistă pe reluarea operațiunilor militare.

Recent, un memorandum de pace revizuit a fost elaborat de Qatar și Pakistan cu scopul de a pune capăt războiului dintre Statele Unite și Iran. Această inițiativă vine în contextul în care Trump ezită în privința reluării atacurilor asupra Iranului și așteaptă un acord de pace concret.

Pe de altă parte, Netanyahu este sceptic în privința negocierilor și dorește reluarea operațiunilor militare pentru a degrada și mai mult capacitățile Iranului și pentru a slăbi și mai mult regimul prin distrugerea infrastructurii critice.

Potrivit publicației Axios, Trump a precizat că Netanyahu „va face ce vreau eu să facă” în privința Iranului. Cei doi au mai avut anterior dezacorduri cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, dar au păstrat legăturile și au rămas coordonați pe tot parcursul războiului.

Pakistanul, Qatarul și ceilalți mediatori (Arabia Saudită, Turcia și Egipt) au lucrat în ultimele zile pentru a rafina cerințele ambelor părți cu scopul de a pune capăt cât mai repede războiului care durează de aproape trei luni. Ministerul de Externe al Iranului a precizat miercuri că negocierile de pace sunt în curs de desfășurare „pe baza propunerii în 14 puncte a Iranului”, iar ministrul de interne pakistanez se află în prezent la Teheran pentru a ajuta la mediere.

Toate aceste eforturi au scopul de a obține angajamente mai concrete din partea iranienilor cu privire la programul lor nuclear, dar și mai multe detalii din partea SUA cu privire la fondurile iraniene înghețate care vor fi eliberate treptat.

O convorbire telefonică lungă și dificilă

Marți seară, Donald Trump a avut o convorbire lungă și „dificilă” cu Netanyahu. Președintele american i-a spus lui Netanyahu că mediatorii lucrează în prezent la o „scrisoare de intenție” pe care atât SUA, cât și Iranul ar trebui să o semneze pentru a pune capăt oficial războiului și a lansa o perioadă de negocieri de 30 de zile pe teme precum programul nuclear al Iranului și deschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat o sursă americană familiarizată cu acest apel telefonic.

Aceeași sursă a precizat că ambasadorul Israelului la Washington i-a informat pe senatorii americani că Netanyahu este îngrijorat de acest apel.

Care sunt cerințele Iranului pentru pace

Iranul a precizat că, pentru ca discuțiile să aibă succes, Statele Unite trebuie să pună capăt „pirateriei” împotriva petrolierelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz și să fie de acord să elibereze toate fondurile înghețate, în timp ce Israelul trebuie să încheie războiul pe care l-a început în Liban.

Recomandările autorului: