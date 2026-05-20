Scandal între artiști cu acuzații de plagiat. Mărgineanu: „Fă, Doamne, o minune și luminează-i mintea”

Este scandal în lumea muzicală din România, după ce Florin Chilian și Mihai Mărgineanu au avut un schimb de replici dure în mediul online. Totul a început atunci când Chilian l-a acuzat pe Mărgineanu, cunoscut și pentru rolul din serialul „Las Fierbinți (difuzat de Pro TV), că a înregistrat pe numele său mai multe melodii care nu îi aparțin, printre care… „Mă iubește femeile”, „A fost odată”, „Ce frumoasă ești”, „Paraschivă”, „Aviația”, „Paraschivo”.

«A furat, dar a și cântat… Un scriitor îi bate obrazul lui Mihai Mărgineanu #Ciordiles că i-a furat versurile. Poezia „Evoluția”, după care a fost făcut cântecul „Dor de tată”, a fost scris în anul 2001, de Traian Calancia. Această poezie apare în volumul „În grădina lui Dumnezeu”, publicat la editura Axa, tot în 2001. Autorul a înregistrat poeziile la Uniunea Scriitorilor din România și se pot percepe taxe pentru drepturile de autor, în baza Număr Standard Internațional. Ai furat toate cântecele de munte ale adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale. Ai furat toate cântecele mahalalelor bucureștene interbelice și nu numai și ai spus că-s ale tale. Ai făcut fals și uz de fals în acte, declarând la UCMR că te ocupi tu de toate drepturile pentru că în conformitate cu dispozițiile art,145 alin.3 din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, privind drepturile de autor și drepturile conexe ai tot dreptul, și așa ai furat banii cuveniți creatorilor originali ai cântecelor și ai tuturor artiștilor din țara asta. Ciordiles, du-te! Pleacă!», a fost unul dintre mesajele lui Florin Chilian.

Replica lui Mihai Mărgineanu

Replica lui Mihai Mărgineanu nu s-a lăsat prea mult așteptată, care a înaintat – în mod ironic – o „Rugăciune către Dumnezeu”:

«Doamne Dumnezeule, mare și atotputernic, nu-l mai lasă pe fiul tău Florin să cadă în ispita cu care face Luci mișto de el, Doamne! Doamne, eram singurul din industrie cu care nu se certase încă, Doamne! Și eram așa de mulțumit și de împăcat, că doar Tu le înțelegi pe toate și știi că nu mint. S-a certat cu Raymond care i-a făcut, cu ajutorul tău Doamne, acel intro minunat de pian de la cântecul „10”, s-a bătut Doamne cu Ovidiu de la White Mahala și cu alți prieteni care aproape că l-au mutilat Maria-Ta, i-a luat Poliția permisul de conducere pe o perioada unică în România, s-a certat cu Dan de la Holo, cu Bodo de la Pro, cu Mihalache și cu Naidin. S-a certat cu toți Doamne că, deh, așa e el mai impulsiv în anumite momente… după ce se simte bine. Până și Răzvan (de la Dani!) era să-l sugrume prin presare la rece la mine în bucătărie acum câțiva ani. Noroc că l-am ținut, că cine știe ce nenorocire mai ieșea. Martor mi-ești, Doamne… E de ajuns Doamne prin câte a trecut, îndrumă-l și pe el cum ne-ai îndrumat pe noi, plebea. Martor mi-ești, Doamne, că am fost singurul care l-a respectat și l-am omenit la mine acasă sau aiurea și chiar l-am rugat să-mi deschidă în 2012 concertul de la Sala Palatului (dacă n-ai apucat să vezi concertul, Doamne Dumnezeule, să știi că e pe net pe pagină mea, care oricum nu prea are vizualizări) . Fă Doamne o minune și luminează-i mintea și sufletul și pune-l să mă sune și să-și ceară iertare (că eu l-am sunat da’ mi-a răspuns. Cred că nu l-a lăsat Luci, copilul tău de jos!). Că mie mi-e drag de el așa prostuț cum pare câteodată! Amin!», a scris Mihai Mărgineanu.

Mărgineanu ar avea o singură melodie pe care a declarat-o că fiind din folclor, conform datelor din spațiul public, citate de stiripesurse.ro. Restul pieselor le-a înscris pe numele său și a altor doi prieteni, că fiind creații 100% ale sale, mai scrie sursa citată.

Și scriitorul Traian Calancia îl critică pe Mihai Mărgineanu

Scriitorul Traian Calancia a criticat faptul că actorul din „Las Fierbinți” și-a asumat ca fiind al său textul din poezia „Evoluția”.

„Sunt profund dezamăgit și afectat de tupeul domnului Mărgineanu de a-și însuși un text care nu-i aparține. Totuși lumea trebuie să știe adevărul. Ce nu știe el este faptul că poezia constituie libretul unei rate cu care domnul Cărbunescu a câștigat un premiu și o mențiune la niște concursuri, poezia este în repertoriul cantautorului Zoltan Octavian Butuc și al unei interprete din Republica Moldova. Cei care o cântă au verificat autenticitatea ei și au acordul meu scris, prin autoritatea muzicală românească. Rușine domnului #Mărgineanu!”, a declarat scriitorul.

Autorul mai recomandă:

Ardiles vânat. Mihai Mărgineanu a primit o citație de la Viena. Menestrelul, intimat-penal, trebuie să se predea poliției austriece

Coincidențe după coincidențe la PRO TV. Premierul Bolojan nu doar că este lăudat intens în „Las Fierbinți”, dar Primăria Oradea a cheltuit 136.000 euro, bani publici, pentru filmările lungmetrajului promovat de PRO TV. Ramon 2 și-a făcut loc în jurnalele postului și în mai toate publicațiile trustului

După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță

Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan

Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și USR-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial

VIDEO – Florin Chilian explică la podcastul „ALTCEVA” de ce piesele lui nu sunt difuzate la radio. „Nu mă încadrez”

Florin Chilian, invitat la podcast-ul ALTCEVA cu Adrian Artene: Am un singur cuvânt despre copilăria mea: „foame” | VIDEO