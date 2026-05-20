Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan nu va mai fi președintele partidului, atunci când va fi numit un alt liberal în funcția de premier”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, a vorbit despre cum Bolojan nu va mai fi președintele PNL, atunci când un alt liberal va deveni noul premier al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Săptămâna viitoare, președintele României va nominaliza un liberal să formeze Guvernul. Nu știu cum se va chema, dar nu are niciun fel de relevanță. Sigur nu va fi Ilie Bolojan. Asta se va întâmpla, fac pariu cu oricine. Pentru că e discursul președintelui României, care este într-un conflict deschis cu Ilie Bolojan în acest moment. Ca să ne înțelegem, conflictul nu este cu PNL-ul, ci cu Ilie Bolojan.

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Bolojan nu va mai fi președintele partidului atunci când o să fie numit un alt liberal în funcția de premier. Acesta spune că discursul președintelui indică un conflict direct cu Bolojan și nu cu PNL-ul. Cataramă subliniază că în momentul în care un nou premier o să fie desemnat, PNL se va debarasa de Bolojan. Acesta reprezintă o piedică pentru partid, după spusele membrului PNL. Omul de afaceri este convins că săptămâna viitoare Nicușor Dan va nominaliza un premier liberal. El crede că primele persoane din PNL care îl vor lăuda pe președinte sunt Motreanu și Ciucu.

„Problema care se pune este cum scăpăm de Bolojan? Săptămâna viitoare, președintele României va nominaliza un liberal să formeze Guvernul. Nu știu cum se va chema, dar nu are niciun fel de relevanță. Sigur nu va fi Ilie Bolojan. Asta se va întâmpla, fac pariu cu oricine. Pentru că e discursul președintelui României, care este într-un conflict deschis cu Ilie Bolojan în acest moment. Ca să ne înțelegem, conflictul nu este cu PNL-ul, ci cu Ilie Bolojan. O să vedeți atunci că primii care vor sări și vor spune: Domnule, ce om deștept este președintele o să fie Motreanu și Ciucu din PNL. În momentul în care va fi nominalizat un membru al Partidului Național Liberal pentru a forma Guvernul sau pentru a reface coaliția pro-occidentală… În acel moment, Ilie Bolojan nu va mai fi președintele PNL. Nu contează… În acel moment, important este ca partidul să se debaraseze de Ilie Bolojan, care este o piatră de moară agățată de Partidul Național Liberal prin măsurile de stânga pe care le-a luat.”, a declarat omul de afaceri.

