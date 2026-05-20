Viorel Cataramă: „PNL, de câte ori a guvernat, s-a manifestat ca un partid de stânga. Cel mai liberal premier a fost Ponta, a redus fiscalitatea”
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a vorbit despre acțiunile Partidului Național Liberal și conducerea lui Ilie Bolojan, care, după spusele acestuia, nu respectă ideologia partidului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Omul de afaceri și politicianul Viorel Cataramă spune că, deși statutul PNL este de partid de dreapta, membrii partidului ar fi luat de-a lungul timpului decizii de stânga. Acest lucru s-ar datora oamenilor de stânga infiltrați în interiorul partidului. Ei au reușit să ajungă chiar la conducere. Acesta ar fi chiar cazul premierului Ilie Bolojan, care, potrivit invitatului, a luat decizii împotriva mediului de afaceri în timpul guvernării sale.

„Statutul partidului spune că e un partid de dreapta. Așa spune statutul. În fapt, conducerea partidului a fost acaparată de neomariști, de progresiști, care au fost infiltrați de ani în interiorul partidului și crescuți până când au reușit să pună mâna pe conducere.

Bolojan este un tip neomarxist, progresist, este un om de stânga, pentru că în orice economie, în orice țară din lume, dreapta reduce fiscalitatea ca să crească activitatea economică. Pentru mediul de afaceri, pentru toată lumea. Deci asta este caracteristica numărul unu a ideologiei de dreapta. Pornind de la Ronald Reagan, de la Margaret Thatcher, dar nu discutăm. Ei, Bolojan face exact pe dos. Crește fiscalitatea.”

Invitatul afirmă că cel mai de dreapta premier al României a fost chiar Victor Ponta. Deși acesta făcea parte din Partidul Social Democrat. Acesta îl felicită pe fostul prim-ministru pentru deciziile luate privind încurajarea mediului de afaceri din țara noastră.

„Ca statistică, Partidul Național Liberal, de câte ori a fost la guvernare, s-a manifestat ca un partid de stânga. Cel mai mare liberal în funcție de prim-ministru a fost Victor Ponta, care a redus fiscalitatea. Eu atunci chiar am făcut o declarație publică că-i fac statuie pentru măsurile de dreapta luate de scădere a fiscalității. Deși s-a declarat întotdeauna de dreapta, a acționat întotdeauna de stânga. Fiind în coaliții, lucrurile astea n-au fost foarte evidente, pentru că au putut să spună: Suntem în coaliții, nu guvernăm singuri, trebuie să facem compromisuri. De data asta a venit o persoană care și-a impus punctul de vedere.”

