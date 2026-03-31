Potrivit reglementărilor interne, Președintele Director General are acces la un card de protocol pe care îl poate folosi în situații – așa cum spune numele – de protocol. În context oficial, întâlniri, reprezentări ale instituției etc. Din informațiile intrate în posesia Gândul, se pare ca Adriana Săftoiu face cumpărături cu cardul companiei și în nume personal. Achizițiile care ne-au atras atenția, potrivit datelor contabile, au fost făcute de Saftoiu inclusiv de pe platforma lui Dragoș Pătraru.

În istoricul tranzacțiilor figurează două achiziții, în aceeași lună, februarie, la diferență de 3 zile. Sumele variază între 236 de lei și 706 lei. Un total de aproape 1.000 de lei. Nu știm ce a cumpărat PDG-ul TVR, dar „raftturile” lui Pătraru sunt pline de cafea, ceaiuri vinuri și alte produse așa cum figurează pe platforma on-line. Pare ca produsele au trecut de controlul calității. O luna mai târziu Săftoiu decidea să-l readucă pe Patraru la TVR.

Produse, în mare parte comestibile, a cumpărat din abundență Adriana Săftoiu, din decembrie anul trecut pana în luna martie a acestui an. Burgeri, mâncare vietnameza și mese de protocol de tot felul. Totalul de cheltuieli „de protocol” se apropie de 11.000 de lei. Sumele pentru mese variază de la 100 de lei până la peste 500 de lei. Inclusiv bacșișul pentru chelneri l-a trecut tot pe cheltuiala instituției.

Pe istoricul cardului apar chiar și retrageri de numerar făcute de Săftoiu.

Adriana Săftoiu a fost numită la conducerea TVR în Noiembrie 2025. De la preluarea mandatului s-a plâns public de greaua moștenire a vechiului PDG, Dan Turturică, de cheltuielile angajate de acesta și de situația critica în care se afla Finanțele instituției.

