Cunoscut sub numele de „Sfarmă Piatră”, Adrian Mihai a povestit la Martorii cum a fost să lucreze ca bodyguard pentru artistul Goran Bregović. Invitatul a făcut dezvăluiri despre stilul de viață al muzicianului. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

„Sfarmă Piatră” i-a asigurat de două ori protecția artistului, în timp ce acesta a susținut concerte la Cluj și Sibiu. Cei doi s-au întâlnit și într-un cadru mai puțin formal, Bregović frecventând o sală de fitness administrată de Adrian Mihai.

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Adrian Mihai: „Cu el era distracție. Știe să trăiască”

Potrivit invitatului, Goran Bregović iubea distracția în timpul deplasărilor sale. Totodată, artistul avea grijă de imaginea sa publică și evita excesele în prezența celor care îi asigurau protecția.

„Goran Bregović. Am fost de două ori gardă de corp la el când venea în zona centrală a României, Cluj–Sibiu, făcea concerte. Cu el e distracție, într-adevăr. Știe să trăiască. Mâncare, băuturică, muzică, nu cu excese de față cu noi.”

Fostul bodyguard a explicat că artiștii, potrivit experiențelor sale, încearcă să păstreze discreția atunci când sunt inconjurați de anumite persoane.

„Deci toți cei care s-au expus în public, îți dai seama că încearcă să-și păstreze o anumită imagine. În viața privată, fiecare face ce vrea.”

Despre Bregović, Adrian Mihai spune că este un om sociabil.

„Goran Bregović este un om căruia îi place foarte mult viața. Din toate punctele de vedere. Dar nu în public, bineînțeles.”

Goran Bregović se antrena la o sală de fitness din Sibiu

Legătura dintre cei doi nu s-a limitat doar la protecție. Adrian Mihai povestește că artistul frecventa o sală de fitness de lux în timpul turneului său din Sibiu, sală administrată chiar de către fostul bodyguard. Mihai mărturisește că este un mare fan al muzicianului și că a primit un autograf pe un album lansat in 2009.

„Și el venea și la sala pe care o administram eu. Se antrena când stătea în Sibiu. El venea la fitness. Noi aveam o sală exact în centrul Sibiului, o sală de lux unde veneau numai VIP-uri. Făceam o triere foarte strictă a personalului care venea la sala pe care o conduceam eu. Pentru că era o sală VIP din toate punctele de vedere. Mi-a dat dedicație și pe un album, ultimul lui album pe care îl scosese în 2009. Mie îmi place muzica balcanică. E un om chiar foarte comunicativ. Cred că modul lui de viață l-a mai îmbătrânit puțin. Chefurile, distracția, viața.”

Goran Bregović este un muzician din Bosnia și Herțegovina și unul dintre cei mai recunoscuți compozitori moderni din Balcani.