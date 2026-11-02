Premierul Belgiei și-a înaintat demisia către regele Filip după ce negocierile privind bugetul federal pentru anul 2027 au eșuat

Premierul belgian Bart De Wever și-a înaintat demisia regelui Filip după eșecul negocierilor privind bugetul federal pentru anul 2027. Discuția dintre rege și premier a durat oră și jumătate, fără să fie desfășurată vreo conferință de presă.

O decizie va fi luată marți după consultările dintre monarhul Belgiei cu președinții partidelor din coaliția de guvernare de centru dreapta și de centru-stânga formată din:

Noua Alianță Flamandă (centru-dreapta)

Mișcarea Reformistă (Francofonă, de centru dreapta)

Les Engages (Francofonă, de centru)

Vooruit (de stânga)

Partidul Creștinj-Democrat și Flamand (centru dreapta).

Încă o țară europeană ar putea convoca alegeri anticipate. Ce arată sondajele?

Potrivit Euronews, dacă demisia premierului este acceptată, ar putea fi convocate alegeri anticipate și în Belgia.

Potrivit sondajelor, partidul cu cele mai mari șanse să câștige alegerile este Vlaams Belang (Interesul Flamand), o mișcare naționalistă, separatistă, eurosceptică și populistă de extrema dreaptă, condusă de Tom Van Grieken. Are 27,8% în sondaje, potrivit Ipsos.

Datoria Belgiei, în creștere

Niciun partid nu poate obține majoritatea, de aceea, în eventualitatea alegerilor anticipate, tot va trebui format un guvern de coaliție.

Datoria națională a Belgiei se ridică la 735 miliarde de euro. Este echivalentul a 110% din bugetul Belgiei, peste pragul permis de 60%.

Guvernul trebuie să reducă cheltuielile cu 10 miliarde de euro pentru a se încadra în limitele de deficit stabilite de Uniunea Europeană, însă deficitul bugetar al Belgiei a ajuns la 5% în 2025.

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