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Grindeanu susține că România are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare. Ce spune liderul PSD despre majorarea salariilor demnitarilor

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Sorin Grindeanu spune că țara are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare, care să corecteze diferențele și nedreptățile din sistem. Liderul social-democraților susține că majorarea salariilor demnitarilor ar trebui să fie ultimul lucru avut în vedere prin această lege.

Grindeanu: ”Eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării unitare”

Liderul PSD  a fost întrebat dacă anul viitor ar putea fi adoptată o nouă lege a salarizării și dacă aceasta ar aduce majorări pentru toate categoriile de angajați, inclusiv pentru demnitari. Grindeanu a punctat că acesta ar trebui să fie ultimul lucru pe care legea ar trebui să îl facă.

„Acesta este ultimul lucru pe care trebuie să-l facă această lege unică a salarizării. România, în schimb, are nevoie de o lege de acest tip. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Știți că acest lucru îl spuneam și în vară. Dar preocuparea nu trebuie să fie cea legată de, în niciun caz, trebuie să fie ultimul lucru, cea legată de salariile demnitarilor”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu susține că România are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare, pentru a încadra lucrurile ”pe o piramidă corectă” și pentru a elimina anumite nedreptăți.

V-am spus că eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării unitare. Asta încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăți care se găsesc în acest moment sau există. Și da, e nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toți partenerii sociali. Fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre majorarea salariului minim

Întrebat dacă România își permite majorarea salariului minim brut pe economie de la 4.325 de lei la 5.000 de lei, acesta a declarat că decizia trebuie analizată pe baza datelor financiare, iar discuțiile concrete ar trebui să aibă loc după ce va fi cunoscut bugetul.

„Cred că trebuie să discutăm așa cum am spus și în cazul pensiilor. Dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor și să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Și asta va fi, eu sper undeva, să începem să discutăm undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a declarat președintele PSD.

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